Clan con aspiraciones a tribu

José Antonio Román G. - Expresión ésta, que utilizábamos mucho, cuando en un pueblo sucedían los hechos más insólitos del "universo". Vemos hoy día, que Valera, ciudad que se consideró durante muchos años como la puerta de Los Andes, convergían aquí todas las rutas, que cubrían el Occidente del país, pernoctaban en sus hoteles, posadas, pensiones, que existían para la época. Un comercio floreciente que surtía a otras ciudades del estado y estados vecinos; sus servicios públicos: electricidad, agua, hospitales, correos, telégrafos, en fin todos aquellos que el ciudadano común requería y funcionaban bien. Todo esto lamentablemente está en franca decadencia. Vivimos en una ciudad (clan), inhóspita, donde los servicios públicos no funcionan: electricidad en un caos extremo, nadie informa, ni hay donde acudir, no hay a quien preguntarle y si acaso los hay, no dan una respuesta adecuada. Cuando informan algo, nos damos cuenta que son falsedades, les atribuyen todo a un fenómeno que existe desde hace muchos años (el niño o la niña) y en otros países se sucede en mayor intensidad, pero que toman las medidas preventivas con mucha antelación, como es el caso, por ej. en Johannesburgo, capital sudafricana. Donde se le avecina una sequía de sus embalses y desde ya están tomando las medidas adecuadas. Aquí no sucede igual, muchas opiniones de personas neófitas en la materia y aquellos que si saben de electricidad no son tomados en cuenta, cuando opinan con conocimiento de causa. Las pérdidas económicas son cuantiosas, incalculables. El comercio baja sus santamarías, por seguridad, los actos vandálicos destrozan todo y se llevan la poca mercancía. No hay responsables ni nadie responde por estos hechos. Los servicios profesionales no pueden realizar su trabajo, por falta de electricidad. El o los ministros, vienen y "vini, vini, vinci" dan su información y regresan en Jet privado, "creyendo que les creímos". El agua, otro gravísimo problema, la fuente que abastece a Valera y pueblos circunvecinos, además de una alta contaminación fecal y sedimento se agota progresivamente. No se conoce si acaso existe un proyecto con otra fuente de abastecimiento. Desde hace días las fallas están a la orden del día. Tampoco dan información. Si sabemos de las fallas en la Planta de tratamiento en El Cumbe, las dificultades para el bombeo, etc. pero no sabemos nada, solo cuando abrimos el grifo y lo que sale es aire. La basura, otro gravísimo problema que no se le ve solución, se le atribuyen numerosos factores, pero el principal, es la falta de interés de las autoridades, hablan y hablan, pero puro bla bla. La ciudadanía toma sus decisiones, que no son las más recomendadas, como es sacar la basura a la acera, con todos los problemas que esto acarrea. El "ave nacional, hoy día: el zamuro, volando sobre la ciudad, llena de basura y escombros buscando su presa y ha resultado un desahogo para el hambriento que busca migas putrefactas para saciar el hambre suya y de sus hijos, este es, lo que alguna dama llamó "el cambio de hábitos alimenticios", buscar comida en la basura. Existen en la ciudad de "las siete Colinas" próxima a su Bicentenario, innumerables problemas, graves, pero por falta de espacio, no podemos tratar. Mucho nos queda en el tintero y Uds. conocen y en otra oportunidad trataremos. De ahí el título de este escrito.

Romanera2000@hotmail.com