SEGUNDO MENDOZA | (CNP:5718) - A través del proceso de distribución de alimentos que realizan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se ha instaurado en el estado Trujillo, la discriminación social, ya que aquellos que no pertenezcan a estas instancias de organización social, no tendrán acceso a la comida, denuncio Jesús Caldera, dirigente de Primero Justicia, en el municipio San Rafael de Carvajal.

Advirtió que el gobierno pretenda solucionar el problema de la escasez y desabastecimiento de alimentos, por medio de los Clap, al tratar erróneamente de achacar la culpa de la falta de comida en los hogares de los venezolanos, a la distribución.

-¿Dónde está la raíz del problema?

El problema alimenticio en Venezuela no es de distribución sino de producción. No existe manera de resolver eso si no se estimula la economía, para que el pueblo vuelva a comer necesitamos estimular este sector.

En ese mismo orden de ideas cuestionó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, al asegurar que no va a lograr el objetivo que busca el Gobierno, porque está basado en el empoderamiento del sector militar, el cual ha fracasado de manera estrepitosa cada vez que sus integrantes son designados para ocupar cargos en el Estado.

Si en el país, no se estimula, incentiva y protege la producción nacional –advirtió- no se podrá solucionar la crisis alimentaria que existe en el país, sino que por el contrario, la misma se agudizará.