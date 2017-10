CLARO Y RASPAO

Conrado Pérez

UNO DE ELLOS SERÁ EL GOBERNADOR

El próximo domingo 15 es la fecha fijada por el CNE para la celebración de la Elección de Gobernadores de estado. A partir de ahora se inicia la cuenta regresiva. Me decía un distinguido amigo que las Elecciones se GANAN o se PIERDEN ese día, así es, 72 horas nos separan para que finalice la Campaña, su integral tiempo seguramente se utilizará para afinar el día “D” referente a todos los Operativos Electorales propios de una Elección. Dejo la salvedad de un análisis postelectoral, en procura de NO JUGAR posición adelantada y sin pretensiones de pitoniso del carácter político resultante de la Campaña y su correspondencia con sus resultados luego de visitar más de 10 Municipios hasta la fecha, de oír con atención las OPINIONES relevantes, de una novísima circunstancia electoral cuyo ingenio debía marcar distancia con respecto a las Campañas anteriores atendiendo las VARIABLES de TIEMPO y MOVIMIENTO en un lapso finito muy corto, plagado de innumerables determinantes que ciertamente impidieron desarrollar con amplitud y comodidad para los Candidatos. Dejo a salvo que también compiten el Lic. Julio Moreno, Ex diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Alarcón, José Contreras. Estos últimos, por ahora, sin NINGUNA OPORTUNA de clasificar. VAMOS A VOTAR

CORTO – CORTOS – CORTOS – CORTOS

JOSÉ KARKOM, es salvado por la Campana, las experticias que hacen en la ciudad diversas comisiones delegadas, seguramente ya alimentaron con fundamento las condiciones de la ciudad en la materia objeto de la decisión de la Sala Constitucional del TSJ en la persona del Magistrado Juan Mendoza, lo que está a la vista NO NECESITA ANTEOJOS. ESPERAREMOS.

LA ESCUELA DE TUÑAME, fue declarada inhóspita por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil lo que obliga a los docentes a buscar diversos espacios en la Comunidad, salas, patios y otros, para que los niños reciban clase, con excepción de la opinión del Concejal Comerciante del Circuito quien jamás se ha ocupado de sus electores, salvo para hacer negocios como Bachaquero en la Política. Oswaldo Bastidas sigue en SILENCIO.

LA VIALIDAD URBANA EN VALERA, está hecha un desastre, ni cemento, ni asfalto. Cuándo se bacharan o cubrirán con cemento más de 353 huecos que nos adornan. Esto tampoco LO AGUANTA NADIE.

EL KILÓMETRO 23 (JUNIN), sus calles están hechas un desastre y la culminación de la laguna de oxidación en veremos. Necesario transformar. HUMILLACIÓN.

BICENTENARIO DE VALERA, avanza y con él una Comisión Bicentenario que adelanta en la instrumentación de una diversidad de acciones que NO DEJEN en el rincón de los olvidos la importancia de la Ciudad., sugiero un anecdotario al que mi amigo Alfredo Matheus podría ser oferente estrella, el Plan Local de Valera y un simposio de la Valera del Futuro. EXCELENTE.

EL ATENEO DE VALERA, quedó engavetado el proyecto de Decreto por parte del abogado Marcos Guerrero, quien NO LE DIO LA GANA de ejercer sus funciones, con un miedo timorato propio de la DEBILIDAD e incumplimiento de sus funciones en el desempeño del cargo. TODO PARA DESPUÉS.

EL TRUJILLO QUE VIENE, nos convida a TOD@S a realizar las gestiones que sean necesarias tras la búsqueda de un mejor Trujillo, tal vez es necesario que impongamos un ritmo de conjugar esfuerzos por su TRANSFORMACIÓN, un salto a lo GRANDE. Compartir intereses por una VISIÓN del desarrollo que impone CAMBIOS sustanciales en cada uno de nosotros. TRUJILLO GRANDE.