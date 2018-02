CLARO Y RASPAO

LA CARRERA ELECTORAL SIN DECISIÓN - De acuerdo al ilegal y absurdo Calendario Electoral impuesto por Miraflores, refrendado por la ANC y publicado por el CNE la elección debe celebrarse el próximo 22 de abril. De ser cierto ese espectro electoral estamos a 62 días para la Elecciones. La rueda de prensa internacional ofrecida por Nicolás Maduro daba cuenta de su arrogancia al expresar que “Llueva, Truene o Relampaguee las Elecciones son el 22 de abril”, persistía retando a Henry Ramos para competir con él, aceptando un Debate con el Sr. Henry Falcón o Claudio Fermín y desde luego ya precisando en número de votos lo que alcanzará. Todo un teatro en una Venezuela donde lo importante para el Presidente NO es el Hambre, la Miseria, el Alto Costo de la Vida, los Elevados Precios de los Medicamentos, Repuestos, Cauchos y demás componentes para los vehículos, la Escasez de Alimentos, la Especulación, la Corrupción, el quiebre en las Relaciones Internacionales, el Cese de Operaciones de las Industrias, incluyendo la de Guayana, la caída abrupta de la Producción Petrolera, la Ayuda Humanitaria, la Inseguridad, la Emigración forzada de miles de venezolanos día tras día, la Gravedad de la Salud, la Ausencia de Obras Públicas Sociales. Para Nicolás Maduro su lema es lo Electoral basado en el reparto de dadivas que ya no sirven para NADA, con esas migajas imposible comprar un Kg de queso y un cartón de huevos. ¿CUÁNTO VALEMOS? ¿ESO VALEMOS? el tema gubernamental es absolutamente Electoral. Por otra parte NO HAY un MENSAJE claro del Sector Democrático acerca de la ACCIÓN a emprender, ¿Se va a PARTICIPAR? ¿Quién es el UNGIDO? ¿Quién lo DECIDE? ¿se estudió la MOTIVACIÓN, estamos Organizando una Campaña frente al mayor FRAUDE ELECTORAL de la historia democrática? Estamos preparados para que en cada CCV y en cada Mesa de Votación estén en suficiencia los garantes del VOTO democrático. La angustia se extiende aguas abajo en las Direcciones Políticas, en los Activistas, en el CIUDADANO que en su mayoría, claman por CAMBIOS, pero seguramente un importante número de los mismos NO ASISTIRÁ a votar. Nos quedaremos en casa viendo los toros desde la barrera, percibiendo como cada día se hunde más el país en tan nefastas manos, comentando sólo por las redes, en las colas, en la paradas, en el mercado y supermercado, seguiremos creyéndonos líderes sólo de Rumores, Guarapitas y Sancochos. ¿Cuál es el Activismo Social y Político? Llegada esta hora y bajo el concepto de la responsabilidad compartida, entendiendo que estamos entrampados TODOS, pues entonces nos corresponde a TODOS un aporte que puede ser desde nuestro espacio, desde nuestro hogar, con la Familia, con los Vecinos, con los Trabajadores, con los Estudiantes, con las Amas de casa, con los Campesinos, constituir una GRAN RED Humana que empuje el descontento y entre todos, busquemos una alternativa frente a la peor crisis Social que recordemos. UN PASO COLECTIVO.

GARANTÍAS ELECTORALES

No sé Ustedes, yo estoy fatigado de ver a 4 Rectoras por un lado haciendo lo que el gobierno y ahora desde el Partido de Maduro: SOMOS VENEZUELA, les ordenan, y por el otro un Rector solitario y sin ningún Poder para acentuar su posición de exigencia al cumplimiento del orden constitucional y legal en materia Electoral. NO HAY estado de derecho, están vencidas las condiciones para el restablecimiento de las Garantías para una Elección donde se escogerá al Presidente Constitucional de la República. Se perdió la Majestuosidad y Autonomía de los Poderes Públicos, totalmente distinto a las decisiones observadas en países como EEUU, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, España, Costa Rica y otros. Imagino que el Operador de la Máquina de Votación ya tiene el dedo aceitado para cumplir lo ordenado, dígase que en ausencia de la contraparte electoral, llenar de VOTANTES FANTASMAS las urnas electorales, por eso es que NO SE OBSERVAN físicamente el día electoral, sino cuantitativamente en cifras. TODO este proceso está secuestrado por el gobierno, sólo que el SILENCIO nuestro no puede ser más evidente.

LA CRISIS DEL SEGURO SOCIAL EN VALERA

La semana pasada presenciamos la protesta justificada del personal de Enfermería del SSO. Venezuela es el único país del mundo donde la SEGURIDAD SOCIAL no vale medio. Como trabajadores nos descuentan hasta completar la edad y las cotizaciones requeridas, durante y posterior a ser cesante laboral en el SSO hoy nos morimos de mengua. NO HAY absolutamente NADA para quien asiste a ese Centro de Hospitalización y consulta. El personal médico, paramédico y enfermeros viven el dolor traumático por la impotencia de no poder ofrecer el servicio que los pacientes requieren ante una emergencia quirúrgica o simplemente ambulatoria. Sin embargo, el régimen está imbuido en hacernos creer que vivimos en el país de las maravillas. Que diferencia en EEUU, Ecuador, Perú, Colombia, Italia, Francia, España, Holanda, Canadá, Argentina, Brasil, Costa Rica, por citar. En este país NADA FUNCIONA, tan sólo los negocios oscuros, la CORRUPCIÓN, la Humillación, el Desastre de los Servicios, la Irresponsabilidad y desinterés frente al drama social. NO TE RINDAS.