CLARO Y RASPAO

Conrado Pérez

DESBORDADAS LAS IGLESIAS

Gratamente complacidos nos sentimos por la multitud de Ciudadanos que acudieron a los Templos a ofrecer una Oración ante el Santísimo. Las Iglesias, las Urbanizaciones, la multitud de feligreses que participaron en el recorrido de cada estación por la que Jesús hizo su travesía hasta el Calvario, una muestra de FE, de ESPERANZA, una demostración tangible de adoración a nuestro SALVADOR. Cuando se conceptualizan estos episodios nos entristece que quienes son depositarios del servicio social, de atender las prioridades del Ciudadano, no se emocionen que estamos ante un pueblo cargado de los mayores sentimientos, de las mejores actitudes ante la Humanidad, donde su humildad forma parte de su contestabilidad en miles de ocasiones mal interpretadas. Nosotros como rebaño de ese inmensurable legado que significó y significa la obra de nuestro Señor Jesucristo, venerado por su Amor a la Humanidad, por su desprendimiento, por su razón y sentido social, que permitió la identidad de ser Miembros de la Iglesia, Juntos como Hermanos, por encima y con distancia a las diferencias de cualquier tipo. Creemos en un solo Señor, Veneramos y Santificamos a un ser Supremo para que se haga su Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo, ese hombre que padeció, fue Crucificado por nuestros pecados, Muerto y Enterrado, descendió a los Infiernos, resucitó entre los Muertos y está sentado a la derecha del Padre, ese Señor es nuestro único Mesías, así sigamos gimiendo en un mar de lágrimas, por la dolorosas e irracionales condiciones en que se encuentran millones de Familias producto de la Insensibilidad Social, de la ausencia Humanística, de la Supremacía que se creen, hasta con derechos de pisotear nuestra voluntad. A cuántos de ellos los representaron en la QUEMA DE JUDAS, seguramente bien merecidas. Señor: TEN MISERICORDIA DE LOS VENEZOLANOS Y DEL MUNDO ENTERO.

GRAVEDAD EXTREMA LO ACONTECIDO EN CARABOBO

Cualquier narrativa que se haga frente a lo acontecido en un Comando Policial del estado Carabobo es sencillamente imaginaria, en ese recinto perdieron la vida más de 68 Ciudadanos que por diversas causas estaban recluidos en la instalación policial, no era un penal, en consecuencia no estaban sentenciados. El Presidente de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Gobernador del estado, el Ministerio del Interior y “Justicia” y el alto mando policial de ese estado, no pueden satisfacernos con declaraciones burdas e irresponsables, más allá, de que fue una matanza masiva a mansalva, seguramente 3 ó 4 aparecerán como responsables, privados de libertad, degradados, presentados a un Juez de Control, imputados y fin de la cita. Es que debemos ir más allá, EL SISTEMA está podrido, lo que expele es pestífero, el hacinamiento carcelario, el tráfico de influencias, armas y drogas a los penales está condicionado a las órdenes de los PRANES a quienes les resulta más saludable la reclusión que estar fuera, no hay JUSTICIA, no hay el más mínimo recato por la condición humana. Esos fallecidos tenían padres, esposo, hijos, hermanos a los que NADIE PUEDE acallar y satisfacer en su dolor. Trágico para TODOS, aunque pareciera acostumbrarnos a tan espeluznantes acciones. Los sucesos serán encubierto por algún otro hecho noticioso y quedará en el pasado la tragedia, tan solo como reseña periodística, mientras que la sangre sigue corriendo en el asfalto, en las calles, en las residencias, en los centros ambulatorios y de hospitalización, por la ausencia de Políticas Públicas donde se resguarde y garanticen los derechos y garantías constitucionales del Ciudadano. CUÁNDO VAMOS A REACCIONAR.

RANGEL SILVA EN EL CORAZON DEL SERPENTARIO

No quiero imaginar la condición anímica de Henry Rangel Silva, ya casi persuadido que era un Caudillo Político del PSUV, no es así, no ha sido, ni será. En cada oportunidad Rangel Silva será desplazado como ha sido hasta ahora. La selección de los “nuevos” candidatos al CLET y de las 20 Cámaras Municipales dan cuenta que sus archienemigos internos, que cada día son más, y con mayor poder y posición política y de gobierno, lo dejaron como la guayabera: POR FUERA. Vaya arreglando las alforjas, seguramente el CLET mañana te harán semejar un cuadro más del Palacio Ejecutivo. Te figuro, solo evocando tantos reconocimientos recibidos, de tu amistad con el difunto, de tu dominante posición en la anterior DISIP, medallas y condecoraciones, el Ministerio de la Vivienda, Ministro de la Defensa, General en Jefe, hombre de Confianza, Alto Mando Militar, de ingresar al Palacio de Miraflores como Pedro por su casa, de las Misiones Diplomáticas, reconocido estratega, destacadas relaciones nacionales e internacionales con encumbradas personalidades, de tus gestiones comerciales personales, en fin, hoy todo eso quedó enterrado y Henry Rangel Silva pasó a la página con destino al olvido. Nadie en Caracas te para y aquí en Trujillo ninguna obra importante que reconocer de tu gestión. Los GRANDES aliados hoy en la Política serán tus VERDUGOS del mañana, aquí en Trujillo algunos politiqueros la tienen como Ley, Volvió a perder Trujillo con un gobernador que tan solo queda como anécdota QUE FUE, pero ya NO ES, y la división en el corazón del PSUV y SOMOS VENEZUELA te cobra como cuota, a la cual se destaca la imposibilidad de gestionar y conseguir recursos destinados a OBRAS, SERVICIOS y BENEFICIOS para el estado, puros engaños y te arreglan como obrero de finca. Protesta, diste el primer paso en tu Programa Informativo, si te quedas ahí, estás jugando al ahorcado y perderás, porque no distingues ni dimensionas las capacidades y cualidades de las víboras en tu nicho. REACCIONA PANA, te lo advierte un adversario frontal, COMO LO SOY, del cual también recordarás, tienes facturas prorrogadas por trasgresor contra mis HIJOS, las cuales están, y siguen pendientes. UN GENERAL EN EL LABERINTO.