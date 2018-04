CLARO Y RASPAO

CONRADO PÉREZ

XVII ANIVERSARIO DE MI HIJO MANUEL RAMÓN

El próximo domingo 22 de abril se cumplen 17 años de una tragedia que enlutó a nuestra Familia, ese Domingo se celebraba el día de Jesús de la Misericordia. En términos de segundos sin explicación, con casi inaguantable sufrimiento e inaceptables explicaciones nos llegó la muerte del HIJO. Hoy la ausencia de Manuel Ramón es igual que la de ayer y la de TODOS los días. En mis Insomnios, Alegrías y Desiertos, siempre está presente. Como ayer, NUNCA faltará a mis citas. El dolor por la muerte de un HIJO es ineludible, pero la alternativa es sufrir en el dolor y en la esperanza. Con frecuencia lo lloro en mi laberinto. El dolor es tanto que al alzar los ojos a Dios en cualquier momento de esa prueba podemos sentir desde nuestro interior ¿POR QUÉ? y hasta tener o ceder a la tentación de renegar. Pero Dios comprende verdaderamente esos sentimientos. El sufrió por AMOR a nosotros la muerte terrible de su Hijo en la Cruz, para decir también a tantos padres y madres: “Yo sé lo que sientes, pero tú todavía no sabes lo que vas a sentir cuando lo veas levantarse glorioso, como yo vi a mi HIJO, algún día lo sabrás”. Manuel Ramón VIVE y VIVIRÁ por siempre en nosotros. Descansa en Paz Hijo Amado. Extraño tanto a mi HIJO, una memoria fotográfica al nacer, su mirada y gestos, sus primeros pasos, su agitar, su alegría, sus romances, sus estudios, su dinamismo atlético, su confianza y solícito apoyo en mis quehaceres. Sus Padres, Abuela, Hermanos, Tíos, Primos demás familiares y Amigos, agradecemos tu compañía en la Oración a Dios por su eterno descanso y que Brille para él la Luz Eterna. El tiempo no lo es todo cuando se trata de un ser querido, un HIJO es algo GRANDIOSO. TE EXTRAÑO TANTO CADA DÍA.

CESE LA REPRESIÓN: LIBEREN A HUGO

La semana pasada una Comisión del SEBIN aprendió en pleno centro de Valera al Concejal y dirigente de Primero Justicia, Hugo Bastidas, la razón es muy sencilla, el joven dirigente ha manifestado abiertamente su descontento frente a la calamitosa situación que padecen en Rafael Rangel sus vecinos, sus electores, esos Ciudadanos votantes que lo hicieron Concejal para que en sus nombres defendiera sus derechos, el derecho de Participación Ciudadana que en la Constitución vigente se invoca en 49 Artículos, en el derecho que le otorga la Ley del Poder Municipal, la aptitud que le otorga el ser dirigente Político y Social de Primero Justicia, la cualidad de ser una víctima más del DESASTRE continuado que atraviesa el país. Al parecer, el Alcalde servil del desastre, irresponsable e incompetente estaría tras bastidores empeñado en denunciar a Hugo Bastidas con la denuncia contumaz de que Hugo es un agitador y líder de las PROTESTAS en este Municipio, como si una golondrina hiciera verano, son 50, 100, 200 y más vecinos que protestan con razón, los pésimos servicios: agua, electricidad, gas, inseguridad, deplorable servicio de salud, abandono a los ancianos, los niños escolarizados con malísimo servicio de alimentación, etc. Imagino que la Fiscalía y la Defensoría guardaran silencio y finalmente se harán parte para Formular CARGOS con el aderezo de calumnias y estupideces propias de esta moda, una moda que pretende crear MIEDO para que cesen las PROTESTAS, MIEDO para que la población finalmente se ACOSTUMBRE a vivir en las peores condiciones. QUE NO CESE LA PROTESTA. VAMONOS PA’ LA CALLE. LIBEREN A HUGO.

¿VALERA TIENE ALCALDE? (I PARTE)

Tengo por norma esperar los 100 primeros días de ejercicio de un funcionario para poder emitir juicios de su gestión, me parece lo correcto para no ser un acusador fastidioso, sino eficaz. La Sra. Iroschima agotó su cupón de los 100 días, por lo que, quienes tenían expectativas frente al desastre MITO-KARKOM, ese gozo se les fue al pozo. No hay un Plan de Desarrollo para Valera, en consecuencia el sólo día a día ya la atrapó. Pésima vialidad, no hay una cuadra, una manzana geográfica que NO TENGA huecos, cráteres, poncheras, cero expectativas, cero obras públicas, siguen inservibles los semáforos, no termina la pasarela de la parte norte de la ciudad que ofreció hasta la saciedad inaugurar su antecesor, el Terminal de Pasajeros igualito, el Mercado Municipal plagado de especulación, huecos y malos olores, ni se diga del Cementerio Municipal. Valera sin señalización, tampoco demarcación, el boulevard de la Plaza Bolívar es un estacionamiento de motos, el boulevard de la Av. Bolívar un desastre y pestífero de orines, de paso ya está avanzado el presunto cobro de peaje en la Alcaldía, la ciudad luce a oscuras, sin ornato y la vialidad Valera - Mendoza enmontada y cimentada de basura y demás, el Aseo Urbano camino a lo peor y sin ninguna Campaña Educativa, las aceras de calles y avenidas dejaron de ser del peatón ¿Una Ciudad para quién? El Bicentenario de VALERA sigue sombrío, paredes inmundas, el comercio NO SE INCORPORA a mejorar sus fachadas, incluyendo los bancos. Me pregunto: ¿VALERA TIENE ALCALDE?