CARACAS / AGENCIA - Como una estrategia para retrasar las elecciones catalogó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, la decisión que tomó el máximo ente electoral del país, para la renovación de los partidos políticos, cuyo proceso se realizará durante 10 fines de semanas a partir del sábado 18 de febrero hasta el 23 de abril.

“La medida fue tomada para hacer prácticamente imposible la renovación de los partidos, para poner trabas como siempre y no para facilitar. Técnicamente es para que no se dé. Es para que no se pueda hacer y ante eso la Unidad debe tomar decisiones, porque la ruta que hay que preservar es que haya elecciones en el país”, advirtió.

Para Capriles, la decisión es inconstitucional porque limita el derecho a la participación y asociación política. “Ya vimos cómo se robaron el revocatorio. Se quieren saltar la Constitución otra vez y no lo podemos permitir. Con partidos políticos o no, los venezolanos tienen derecho a ir a votar, a elegir su destino y eso es lo que el gobierno intenta impedir”.

Investigar los CLAP

Por otra parte el líder opositor planteó una investigación profunda en la que se haga seguimiento a la distribución de los CLAP porque ” se está jugando con el hambre de los venezolanos”.

Denunció que parte de los productos que integran las cajas que se distribuyen a través de los Clap se están ensamblando en Panamá y vendiendo con sobreprecio en Venezuela.

“Tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia, porque en una hambruna siguen llenándose los bolsillos”.

Argumentó que los encargados de la importación compran los productos a dólar preferencial, pero la venta no se hace en esa misma escala.

“La bolsa o la caja se vende en Venezuela a través de los CLAP en 10.200 bolívares, pero el gobierno la compra en 350 bolívares, porque la compra se hace con dólar preferencial. ¿Quién se embolsilla el resto de ese dinero? ¿Quién se queda con esos 25 dólares restantes, ¿Por qué el gobierno dice que paga 10 dólares por cada caja? ¿Quién se mete la diferencia?”.

Año Judicial

Asimismo, con respecto a la instalación del año judicial, catálogo como una vergüenza la actuación de los magistrados del TSJ. “Dijeron que batieron récord en decisiones, pero en lo único que han batido récord es en sentencias contra la Asamblea Nacional”.

Exhortó además a la máxima representante del Poder Judicial a visitar los centros de reclusión y se ofreció a acompañarla.

“La puedo llevar a las cárceles a que pregunte la cantidad de presos sin audiencia. Qué puede decir usted sobre el caso de Gilber Caro que sigue sin que se le haga una audiencia. Definitivamente El TSJ es una vergüenza nacional”.