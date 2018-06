Cobran entre 13 y 14% de comisión por remesas

Las comisiones que aplican algunas casas de cambio autorizadas por el Gobierno para recibir remesas, depende del país destino así como de los montos específicos.

En el caso del MoneyGram, esta se rige por una lista de precios que varía según el país y en el caso de Western Unión, esta cobra hasta 14% del monto total de la divisa. Zoom forma parte de la red de Western Union. Desde el pasado 11 de junio, ha publicado por sus redes sociales, la tasa de compra de las divisas que es referencial para ese día, para el familiar que recibe la remesa, que este martes cerró en 2.200.000 bolívares . En su cuenta en Twitter advierte que no se hace responsable en caso de que los datos no sean precisos. Entre los datos personales que solicitan en las casas de cambio es que la información de la cuenta bancaria nacional corresponda a la persona que va recibir la remesa. Esto no aplica para cuentas de nómina ni de pensionado.

Por otra parte, Italcambio, opera con el proveedor Money Gram, donde la persona que envía la remesa tiene que registrarse en esa plataforma para enviar el monto en moneda extranjera. Una vez que el monto se encuentra en la referida casa de cambio, se hace la transferencia en bolívares a la cuenta bancaria. Al igual que Zoom, la compañía publicó el cierre cambiario en Bs 2.200.000