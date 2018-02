Coca-Cola y Jason Derulo se unen en Himno Global

Coca-Cola anunció que la superestrella de la música internacional, Jason Derulo, será el encargado de crear la banda sonora para la campaña de la Compañía, en ocasión de Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Coca-Cola y Jason Derulo se han unido para crear el himno de Coca-Cola alusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2018TM: "Colores". La canción es una verdadera colaboración entre Coca-Cola y Jason Derulo, y celebra toda la vitalidad y emoción que acompañan la llegada del mayor torneo de fútbol en el mundo.

Ricardo Fort, Vicepresidente de Alianzas Deportivas Globales para La Compañía Coca-Cola, señaló: "Sabemos que la Copa Mundial de la FIFA es un fenómeno mundial cultural y social. Cada cuatro años, personas en todo el mundo se sienten atraídas por este evento debido a la emoción y la plataforma que ofrece. Creemos que la música y el fútbol están intrínsecamente ligados por las pasiones que evocan, por lo que nos emociona darle la bienvenida a Jason al equipo, y estamos deseosos de llevarle al mundo este alegre himno antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2018TM."

"Colores" se convertirá en la banda sonora de la emoción que los fans sienten por el torneo, a medida que empieza a sonar en todo el mundo, desde su creación hasta el lanzamiento.

Jason Derulo agregó, “Tuve el honor de trabajar con Coca-Cola en la producción de un himno que celebra a cada equipo y sus fans. “Colores” representa las diferentes banderas y culturas alrededor del mundo, y pondrá a todos a moverse a un ritmo unificador. Me siento entusiasmado de poder finalmente contarle al mundo sobre esta asociación, a medida que aumenta la emoción en torno a la Copa Mundial de la FIFA."

Conforme el torneo se acerca rápidamente, la alianza con Derulo marca el capítulo más reciente en la campaña de marketing de Coca-Cola, y sigue la firma de la marca de bebidas de su primer embajador virtual, Alex Hunter, dentro del juego EA FIFA 18, y el lanzamiento del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2018™, que lleva a cabo Coca-Cola.

"Colores" se lanzará el 16 de marzo. Un adelanto del material de rodaje y fragmentos de la canción se pueden encontrar aquí: https://journey.coca-cola.com/historias/coca-cola-escoge-a-jason-derulo-para-crear--himno-para-la-copa-m

Sobre la Compañía Coca-Cola

La Compañía Coca-Cola (NYSE: KO) es la compañía de bebidas más grande del mundo, y refresca a los consumidores con una oferta superior a 500 marcas de bebidas gaseosas y sin gas, y aproximadamente 3900 opciones de bebidas. Nuestro portafolio de bebidas, encabezado por Coca-Cola, una de las marcas más y valiosas y reconocidas en el mundo, incluye 21 marcas valoradas en miles de millones de dólares, de las cuales 19 están disponibles en opciones con menos calorías, bajas en calorías y sin calorías. Estas marcas incluyen Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia, y Gold Peak. Por medio del mayor sistema de distribución en el mundo, somos el proveedor No. 1 de bebidas gaseosas y sin gas. Diariamente, consumidores en más de 200 países alrededor del mundo disfrutan más de 1900 millones de porciones de nuestras bebidas. A través de un compromiso permanente para construir comunidades sostenibles, nuestra compañía está enfocada en iniciativas que disminuyen nuestra huella ambiental, generan un ambiente laboral seguro e inclusivo para nuestros asociados, y mejoran el desarrollo económico de las comunidades donde operamos. Junto con nuestros socios embotelladores, estamos entre los 10 mejores empleadores privados del mundo, con más de 700,000 asociados en el sistema. Si desea más información, visite Coca-Cola Journey en http://www.coca-colacompany.com/, síganos en Twitter en twitter.com/CocaColaCo, visite nuestro blog www.coca-colablog.com, o encuéntrenos en LinkedIn en www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

Sobre Jason Derulo

Jason Derulo es una potencia multi-platino, cuyo éxito actual "Swalla" cuenta con más de 1900 millones de visitas en YouTube. Con ventas de sencillos equivalentes a más de 102 millones en todo el mundo, su lanzamiento introductorio "Whatcha Say" y "Talk Dirty" [feat. 2 Chainz] logró convertirse en cuádruple platino, mientras que "Want To Want Me" y "Ridin 'Solo" fueron triple platino, y "Trumpets", "Wiggle" [feat. Snoop Dogg] e "In My Head", obtuvieron certificaciones doble platino. Los sencillos de platino incluyen "Marry Me", "The Other Side" e"It Girl", mientras que "Get Ugly" y "Do not Wanna Go Home" recibieron oro. Las transmisiones acumulativas siguen aumentando, superando los 63 mil millones, y las vistas en YouTube superan los 44 mil millones. En la radio, su música ha impactado a una audiencia total de más de 20 mil millones de oyentes, con el asombroso total de 35 mil millones de spins. Jason también es un intérprete destacado por el tema para Monday Night Football; su línea de ropa LVL XIII se lanzó en Bloomingdales este otoño, tiene un contrato discográfico y editorial con Warner Brothers Records, y actualmente es inversionista en Catch LA y en Rumble Boxing, con Sylvester Stallone y Ashton Kutcher.