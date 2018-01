Cohete Ariane 5 pone dos satélites en una órbita equivocada

Un cohete Ariane 5 puso en una órbita equivocada los dos satélites con los que despegó el jueves desde la Guayana Francesa, debido a una "anomalía" en el lanzamiento, indicó Arianespace, la compañía francesa que gestiona las misiones del lanzador europeo.

La empresa indicó sin embargo a la AFP que esperaba poder colocar los satélites "en el buen lugar gracias a su sistema de propulsión".

"Las últimas noticias eran tranquilizadoras después de grandes preocupaciones", añadió la compañía.

El presidente ejecutivo de la empresa, Stéphane Israël, indicó horas antes que se había producido una "anomalía" en el lanzamiento y que el centro espacial de Kourou había perdido el contacto con el cohete durante su misión.

"Unos segundos después de encender el piso superior, la segunda estación de seguimiento situada en Natal, en Brasil, no obtuvo la telemetría del lanzador", pero "los dos satélites están en órbita" y "la misión continúa", explicó Arianespace.

Tampoco pudieron seguir el cohete en las estaciones de Ascensión, una isla del sur del Atlántico, en la de Libreville en Gabón, ni en la de Malindi, en Kenia.

Aunque "a continuación se confirmó que los dos satélites" entraron en órbita, "no se separaron en el lugar donde deberían haberlo hecho", explicó Arianespace.

Ariane 5 despegó normalmente a las 19H20 del jueves (22H20 GMT) con dos satélites de telecomunicaciones a bordo: el SES-14 para el operador luxemburgués SES y el Al Yah 3 para Yahsat, el operador de los Emiratos Árabes Unidos.

El satélite SES-14 alberga contenido científico para el programa de exploración de la NASA titulado GOLD (Global-scale Observation of the Limb and Disk), un programa que debe permitir reproducir cada media hora una imagen completa del disco terrestre, desde una órbita geoestacionaria .