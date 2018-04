Colapso de los servicios públicos corrobora fracaso de Maduro

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El deterioro progresivo y el colapso de los servicios públicos en Venezuela corroboran de manera tajante el fracaso estrepitoso de Nicolás Maduro como gobernante.

Tal criterio lo expuso Oswall Peña, presidente del Concejo Municipal de Carvajal, quien indica que servicios como electricidad, suministro de agua, telefonía, vialidad, salud, aseo urbano, transporte y gas doméstico por citar algunos, están en el subsuelo como consecuencia de la falta de inversión, mantenimiento y la galopante corrupción de quienes en tan mala hora dirigen los destinos del país.

Manifestaciones diarias

Indicó que diariamente se reflejan en los diarios locales y nacionales así como en emisoras radiales, manifestaciones de las comunidades en todo el país exigiendo suministros de los servicios públicos o expresando su malestar por la falta de otros beneficios como por ejemplo las cajas del CLAP, que las proporcionan de manera equidistante una de la otra.

Incapacidad

Precisó Peña que el estado Trujillo no escapa a esta realidad. “Aquí los servicios públicos son un desastre que no se resuelven, porque Rangel Silva no se dedica a gobernar sino que se mantiene en la capital del país y deja a sus subordinados para que se encarguen de hacer sus tareas, quienes al igual que él han demostrado ser ineficientes e ineficaces ante los miles de problemas que se presentan en nuestra región”.

Lo insólito del caso es que Maduro y Rangel Silva hablan de una supuesta “guerra económica”, como la responsable de todos los males de Venezuela, lo cual es falso ya que son ellos como gobernantes los únicos culpables de la hecatombe económica y social que hoy vive el pueblo venezolano, apuntó el declarante.