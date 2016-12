Con el ex presidente Hugo Chávez por lo menos había una política de Estado. Hoy, no se sabe con qué saldrá el presidente Nicolás Maduro y eso es peligroso. Así lo advirtieron algunos analistas consultados sobre la situación de Venezuela y el impacto económico de las medidas en Colombia. Para el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, el efecto de las decisiones del gobierno de Venezuela se da específicamente en la zona de frontera y, por lo tanto, sobre el comercio que se hace en efectivo, ya que el exterior no se hace con billetes. Agregó que “el cierre, imponer la restricción a la denominación de 100 bolívares y ponerle un término afecta esa economía fronteriza, porque muchos venezolanos habían optado por venir a comprar alimentos y productos de primera necesidad; por eso, el efecto directo va a ser sobre los comerciantes que no van a tener la posibilidad de ver efectivas sus ventas”, enfatizó.