COLUMNA CLARO Y RASPAO

CONRADOPÉREZ - Al iniciarse este nuevo año deseo expresarle a la Familia Trujillana mis parabienes, que Dios cubra con su Sagrado Manto cada hogar para que la Salud, Alegrías, Amor, Éxitos y Prosperidad estén presente cada día en sus hogares. No pretendo fantasear en un año cuyos antecedentes son desgarradores en cada escenario que revisamos y experimentamos a diario. Expresarles la insatisfacción a quienes son víctimas del desajuste socio-económico diario, sería como hacer una práctica al absurdo. Tan solo me resta expresarles que soy víctima al igual que Ustedes de las Debilidades, las Deficiencias, las Carencias, mas NO por ello voy hacerme a un lado, NO voy aislarme, NI alejarme, NI conformarme. Eso NO. Con la voluntad de Dios pondré lo mejor de mí, para junto a cada uno de Ustedes, buscar las alternativas que viabilicen un MEJOR VIVIR. Es tiempo de TODOS, es tiempo por TODOS, por lo que Cortés, Respetuosa y Cordialmente los invito a continuar, a profesar los CAMBIOS, a referenciar y participar en la TRANSFORMACIÓN del porvenir. Dios BENDIGA a tu Familia. Dios BENDIGA a Trujillo. EL CAMBIO VA DE LA MANO DE TI Y DE TODOS NOSOTROS.

LA BURLA HUMILLANTE DEL PERNIL NAVIDEÑO

Las Fiestas Navideñas del reciente año fueron aterradoras. En los años que recuerde con plena conciencia, jamás había observado un Diciembre tan silencioso, tan sombrío. Tuve ocasión de observar y contactar el escaso espíritu navideño de los hogares. Los Niñ@s que en esencia nos hacen acariciar el Nacimiento del Niño Jesús, para exhibir al redentor en el Pesebre a la media noche, seguidamente, colocar un presente con destino, este acto estuvo ausente en 09 de cada 10 hogares, Bendecidos los que tuvieron la oportunidad de recibir. Desde el inicio del mes el DESASTRE por la ausencia del gas, la gasolina, (potencia petrolera), las escasas oportunidades de alimentos, nos hicieron perder el 85% del tiempo útil en una cola o una protesta. Las entidades bancarias atiborradas de usuarios por las dádivas comprometidas para las elecciones municipales. Pero cuan miserable el monto ofertado y muy pocos beneficiarios los que lo recibieron. Lo sustantivo fue la oferta del consabido PERNIL NAVIDEÑO, un engaño que ahora golpeaba el estómago de toda la Familia. En algunos hubo jocosidad, en otras ofensas contra los posibles beneficiarios y en la determinante mayoría una cólera, por decir lo menos, por lo que la cena y restantes días quedó burlada por un gobierno que ha gastado TODO LO RECIBIDO, más las reservas internacionales y no complacido con ello, endeudo irresponsablemente el Patrimonio del país en más de 90 mil millones de dólares, la deuda más grande de la historia patria. Ahora a prepararnos los ajustes inflacionarios y de especulación que se iniciaron con el mísero “aumento” de Sueldos y Salarios decretado son de mayor gravedad que la vivida, cuando cerramos con una inflación del 2.616%. Falta por transitar peores escenarios en todos los órdenes. SEGUIMOS bajo el horror de la cadena de errores. SALIR DE ESTE GOBIERNO ES URGENTE.

NOTAS – NOTAS – NOTAS – NOTAS – NOTAS – NOTAS

La semana pasada fuimos sorprendidos de notas agradables y dolorosas. Nos sentimos regocijados con el ascenso a Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela de Mons. José Luis Azuaje. Fui a su Ordenación Sacerdotal y compartimos tiempos importantes, casi a diario en Mendoza Fría, luego de ser designado Párroco de la Iglesia San Antonio Abad. Un Prelado Estudioso, Talentoso, Disciplinado, Equilibrado y de Excelente VOCACIÓN HUMANISTA. Valera y el estado Trujillo se regocijan por su HIJO ILUSTRE. DIOS BENDIGA SU GESTIONAR ACTUACIÓN. Lamentamos por igual, 2 hechos que consternaron a la población trujillana: 1. El deceso de doña Analovia Hernández, progenitora de nuestro amigo José Hernández, a quien testimoniamos y reiteramos nuestras Condolencias extensivas a su distinguida Familia. 2. El Homicidio por encargo en contra del Ciudadano Tomás Daniel Lucena Briceño, a pleno día y en el centro de Valera, quien para el momento se desempeñaba como Constituyentista por el municipio Escuque y quien viene a engrosar la Estadística Nacional de más de 315 mil Homicidios, en un estado donde la INSEGURIDAD es acompañante segura de la Ciudadanía, con excepción de Henry Rangel Silva y acólitos del gobierno. Les expreso a sus Progenitores, Hermanos, Esposa e Hijos mis sentidas condolencias. PAZ A SUS RESTOS.

PROXIMA SEMANA: III Periodo de la Asamblea Nacional, un Órgano de altísima estatura en la Representación Democrática Nacional. 2. EL EX ALCALDE JOSÉ KARKOM, ahora metido a “Vendedor de QUESO”, todo un Teatro, haciéndosela de pobrecito, de víctima, SI COMO NO. Seguramente deberá responder algunas preguntas, para que el CINISMO no falsee la realidad de su paso atroz e incompetente por la Alcaldía de Valera.