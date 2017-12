COLUMNA PAMPAN

Alejandro Calderón H.

QUÉ MOLLEJA PRIMO. Acabaron con la plata y se echaron a reír/ pero les puede salir el tiro por la culata/ Venezuela ha dado tanto que debiera de tener/ carreteras a granel y morocotas de canto. Pero lo que tiene son carreteras intransitables, llenas de huecos y sin asfaltar y si no hay monedas, ni billetes (poco efectivo) menos morocotas de canto, ya que unos vivos se encargaron de robarse casi todo el dinero.

CONTINÚA LA PELAZÓN: Ya no encontramos qué comer, todo está carísimo, la desesperación de la gente es grande, el sueldito no alcanza ya para ni comer, ya que muchos alimentos de la dieta diaria cuestan el doble del sueldo, esto es el acabose, todos los días pensamos: “Y mañana qué vamos a comer”, ya que los gastos se van en pasajes y otras menudencias, ya ni provoca salir a preguntar por algo para comer porque o no lo hay o te cuesta un ojo de la cara, ya que casi todos los días los productos suben más de la mitad de lo que cuestan, fin de mundo, como dice mi mamá. Pero tiene que haber un Dios en el cielo y tarde que temprano esta vaina tiene que acabarse, porque ya no nos la calamos más.

DE QUIÉN ES LA CULPA si somos un país petrolero con las reservas de gas y petróleo más ricas del mundo, entonces por qué no hay gasoil, gasolina ni tampoco gas, las colas para surtirnos de esto son inmensas, kilométricas, y no estoy diciendo mentiras, vayan a algunas estaciones de combustible (gasoil, gasolina) para que las vean y acudan a donde despachan las bombonas de gas, para que vean a la gente con sus bombonas a cuestas, después de esperar por casi un mes para que se las vendan, quienes tuvieron que trancar las vías principales con sus bombonas, para presionar al Gobierno y todo en perjuicio del pueblo. Entonces qué es lo que pasa, que alguien explique.

FALTAN CINCO PA’ LAS DOCE…. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá… Si amigos lectores es cuestión de horas para que esta año (2017) finalice y entremos a otro año (2018), en el cual esperamos que todo cambie para bien, ya que este año ha sido demasiado amargo para la gran mayoría de los venezolanos, quienes hemos pasado por la más nefasta crisis que no tiene parangón en el ámbito universal, algo nunca visto en todos los periodos democráticos antes de la llegada de este régimen, que dio al traste con todos nuestros sueños y acabó con nuestra paz y tranquilidad, llevándonos a un estado tal de pobreza que nos tiene al borde de la desesperación, el futuro de nuestros hijos y nietos es muy incierto de continuar esto así.

Pero a pesar de todo para darnos valor vamos a intentar que este 31 de diciembre con lo poco que podamos conseguir, estar unidos y en familia y a pedir porque el año que se avecina venga cargado de dicha y prosperidad para todos, que la pesadilla que hoy vivimos desaparezca y que nunca más volvamos a pasar por esto y que los culpables de habernos robado nuestras navidades y nuestros sueños algún día sean castigados y echados del país, para que jamás retornen y así podamos volver al país que siempre tuvimos, donde éramos ricos y no lo sabíamos. Qué Dios con su infinita bondad proteja a este pueblo y lo enrumbe por el camino del progreso y desarrollo y que nos depare a todos lo mejor de los destinos, para que podamos vivir en paz, unión y tener todo en abundancia. FELIZ AÑO NUEVO para toda mi gente de Pampán, de todo el estado Trujillo de Venezuela y el Mundo. Gracias por todo se les quiere.

HASTA EL PRÓXIMO AÑO AMIGOS LECTORES Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN. Cántaro 2017.