"Comadre, si ganan lo que viene será peor"

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS | CNP: 23.325 - ¡Qué barbaridad! Vamos de Guatemala pa' guatepeor. Usted sabe que es calarse las mismas mentiras por cinco años más... demasiado. Pobrecito Trujillo, verdad. Esos señores con sus ambiciones lo han vuelto pedazos -dice sentada en la esquina de su sector popular-.

-¡No, comadre! Bajese de esa nube, ese no vuelve a ganar. La gente no es tonta, y yo de verdad no sé mucho de eso, pero lo que si sé es que la plata no alcanza, comida no hay, la falta de agua, los apagones, inseguridad. Hasta acá mismo en el barrio uno anda como con miedo, dígame cuando pasan esas motos en carrera... Es un desastre lo que está pasando, y ellos, llenándose los bolsillos. Aunque la dueña de la casa, donde lavo y plancho los miércoles y viernes, dijo la semana pasada que si los votantes -ay cómo fue que dijo-, bueno no recuerdo la palabra, pero era algo así como que si no votamos ese día, los rojos seguirán montados.

Ay mijita, quién sabe lo que irá a pasar. Lo cierto es que el Diosdado vino desde Caracas a levantarle la mano. Ese día yo venía de Betijoque y tuve que esperar horas en la parada porque ni busetas hay, casi todas han dejado de trabajar por falta de cauchos y repuestos, y los buses rojos los agarraron para la concentración. Por allá como a las tres horas fue que pasó un autobús, yo me sentía como sardina en lata, pero que más, tenía que venirme a cachifear aquí en la casa. Pobrecito el colector que venía casi colgando de la ventana.

-Sí, yo vi a Diosdado por televisión, como se nota que ese viene a Trujillo sólo cuando hay elecciones. De paso, escuché que dijo algo que así que "lo bueno se repite... y lo que viene será mejor".

¿Mejor?, (carcajadas) ¿mejor en qué? Ese si es verdad que de Trujillo nada sabe. Claro, como no es él quien tiene que abrirel grifo y darse cuenta que no hay agua. Y eso que el mismo Maduro vino el año pasado y prometió que harían el Acueducto Metropolitano para solucionar ese problema. Desde el año 2013 he leído en el periódico que ejecutarán esa obra... puro cuento.

-No, qué les va estar importando a ellos lo que al pueblo le pase si hasta con el problema del transporte se hacen los locos. Esos van en sus camionetotas con aire y todo. No como uno que debe esperar horas y horas en la parada y aguantado solo como una teja. Los choferes ya dijeron que si esto sigue así, no prestarán más el servicio, nos estamos quedando sin nada. Hasta los jóvenes se nos están yendo.

El Gobernador comentó no hace mucho que si vuelve a ganar, impulsará la agricultura en la región, ¿será que le creemos?

- No, gafa, esa es promesa vacía. Yo te aviso chirulí. Si él es nativo del municipio Urdaneta y me cuenta mi primo Juan, el que vive en La Quebrada, que desde que ganó, ha ido pocas veces. Además, la carretera para esos lados, al igual que en los otros municipios, está que es un desastre. Pobrecitos los agricultores que no tienen ni insumos para trabajar.

Más sabe adeco por viejo...

Uno ya no sabe en quien creer comadre. A mí el candidato de los adecos no me convence. Lastima los más de cien muchachos que mataron por protestar. Fíjese, de ellos más nadie dijo nada. Por lo visto sus madres y las que tenemos hijos somos las únicas que los recordamos, de resto, nadie.

-Cónchale sí, qué triste. A mí tampoco me gusta mucho el candidato de la oposición. Es que no sé, yo casi nunca lo había visto, no tiene mucho trabajo comunitario. Pero es capaz que nos sorprende y si gana lo hace bien. A veces hay políticos que aparecen en todas partes y a todo el mundo le dan la mano y cuando llegan al poder, no dan la talla. Mira lo que pasó con el Gordito Calidad.

(Carcajadas) Hablando de Karkom, la semana pasada nos reunimos con él, es que el TSJ le exigió que se pusiera a trabajar y solucionara el problema de los buhoneros. Ojalá y nos reubique porque con ese bululú ya en el centro no podemos vender tranquilos.

-Como dijera la de la novela de las nueve, político no es gente. Pero también me pongo a pensar, si no votamos, lo que viene será peor. Yo si te digo algo, esos adecos son muy pilas. Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía: "Más sabe adeco por viejo que por adeco".

Esos refranes de tu abuela. Cómo olvidarlos, qué tiempos aquellos. De verdad nunca pensé que lo diría, porque yo creí en el proyecto de país que nos ofreció Chávez, pero cómo me gustaría volver a la Cuarta República. Esperemos que pronto todo sea mejor que antes y ahora. Ya estoy cansada de estar haciendo cola para comprar dos harinas pan.

-A mí me toca comprar mañana . Ojalá y no sorteen. La semana pasada me fui a las tres de la mañana y no quedé en el sorteo.

Bueno comadre Mary, el cuento está muy bueno, pero voy a ver si el señor de la bodega me vende un poquito de azúcar. Mi nieta no ha tomado tetero desde hace varias semanas y ya logré comprar la leche bachaqueada pero ahora no tengo azúcar, y todavía falta mucho para que vuelva llegar la bolsa del Clap.

- Está bien. Ya sabe, nos vemos el domingo, hagamos la cola bien tempranito para salir de eso, qué más vamos hacer. Darle la oportunidad a los opositores a ver si logran acomodar esto, porque de lo contrario... lo que viene será peor.

carcontreras692@gmail.com