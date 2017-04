Comer carne será sólo cuestión anecdótica de un pasado reciente

Juan Pazos | CNP: 15.605 - Ni porque se habite en la zona productora por excelencia en la entidad, la hiperinflación también trastocó el consumo de carne a la gente del eje panamericano. Con precios que van desde Bs. 8.500 a más de Bs. 10 mil por kilo, la colectividad sólo tendrá recuerdos de un pasado no muy lejano, del típico sabor a grasita en la boca junto a un buen puñado de arroz y una rica ensalada, de cualquier churrasco por un fin de semana especial o del típico pabellón criollo con una jugosa carne mechada, que generalmente se hacían los lunes.

Ante esta situación, el gremio de carniceros sigue arriesgando a trabajar de la mano con este producto de corte perecedero. Ya hasta los pellejos los venden por encima de Bs. 1.000 y si son los huesos o traste, le modifican el presupuesto a cualquier padre de familia por sus altos precios, sobre todo a quienes laboran en calidad de asalariados.

Causas

Para muestra de ello, el carnicero Joan “Manón” Sánchez apuntó que parte de las causas de los altos costos de este producto, radican porque en Venezuela no hay la cantidad de cabezas de ganado suficiente para la población.

“Debería haber una cabeza de ganado por habitante. Si aproximadamente somos 30 millones, en el país se cuenta con apenas 14 millones de cabezas, trayendo un déficit de 16 millones. También los productores se abstienen de sacar las vacas cuando hay época de lluvias, ya que al haber suficiente pasto, puede poner el precio que le parezca. Si hay sequía, bajan los precios porque le rebajan de peso al no comer pasto o hasta se pueden morir”, explicó.

Sánchez esgrimió que los precios varían por lo que determinan los mataderos, mas sin embargo también le sumó al fenómeno el poco apoyo a un sector productivo que durante estos años de revolución, ha sufrido problemáticas relacionadas con expropiaciones de fincas, invasiones de tierras y el abandono de los productores al mismo campo, por temor a ser víctimas de la extorsión, cobro de vacunas y el abigeato. No dejó por fuera la “matraca” proveniente de las fuerzas de la ley.

Fue enfático al instarle al Estado que garantice pleno apoyo a los productores, ya que desde hace tiempo lo viene agobiando con sus respectivas políticas. Dijo que cuando el gobierno vendía dicho producto en las constantes jornadas de Mercal o de carne subsidiada a la gente, dejaban en jaque a los comerciantes formales del rubro, pero igual siguen pasando las de Caín en esta época donde no se avista ningún tipo de actividad propiciada por el gobierno, ante los altos costos de manutención de sus negocios.

“El consumo de proteína en la gente está muy bajo. Antes compraban por kilos, ahora piden de Bs. 2 a 3 mil. También está el fenómeno de la falta de liquidez, ya que se caen las ventas si uno no cuenta con punto de venta. No hay efectivo suficiente. De paso, se cuenta con los casos donde mucha gente nos pide colaboraciones porque no tienen qué comer”, lamentó.

Exposición

Otro carnicero de Sabana de Mendoza que omitió su identidad por temor a que le expropien su negocio, aseguró que los altos costos de la carne van traducidos en si compran la vaca viva o muerta. En pie, como se le dice si está con vida, se calcula a Bs. 2.500 por kilo, por lo que si una res pesa 400 kilos, deben hacer una alta inversión de Bs. 1 millón.

Aseguró que cada vaca rinde aproximadamente en un 48 por ciento, entre carne y huesos. Con un aproximado de 190 kilos por si la compran en canal, saldría aproximadamente a Bs. 5.263 por kilo, debiendo entonces venderse por encima de los Bs. 10 mil al público, con miras a poder costear el pago de carniceros experimentados entre su personal, limpieza del local, mantenimiento del negocio y demás implementos de trabajo, alquiler, servicios, entre otros detalles.

Con 90 kilos de carne limpiada y otro centenar entre huesos, la fuente explicó que el kilo de hueso rojo pasa de Bs. 1.500, Bs. 3.500 el de hueso blanco, Bs. 5.000 el de osobuco, Bs. 5.000 las costillas; sumando un aproximado de Bs. 185.000 en adelante, dependiendo de lo que pese cada uno de esos subproductos. Todo aumenta más, si costean los altos fletes.

Asimismo, argumentó que los trastes se pagan aparte, es decir; el hígado, corazón, riñones, pulmones, entre otros. Afirmó que el cochino ha dejado de venderlo, ya que en canal está a Bs. 8 mil.

Ahora bien y como reflexión de este reporte, el principal afectado es el consumidor final. Mientras no se apliquen las políticas correctas, este flagelo seguirá en aumento. Lo del abigeato es un mal que está repitiéndose constantemente, donde muchos salen a robar porque no tienen cómo alimentar a su familia.

pazos.juan@gmail.com