A comerciantes boconeses se los traga la inflación

Félix Maldonado | CNP: 21.840

Cierres

Ya se han comenzado a notar como establecimientos comerciales, que anteriormente, tenían distintas rubros en sus ofertas al público, han tenido que cerrar, anexos, porque no tienen mercancías que ofertar a los potenciales clientes, como es el caso de quincallas, librerías y supermercados.

Para la dirigencia empresarial local, temen que este efecto se profundice, ya no es solo la falta de productos, ahora se tienen que modificas las estructuras de costos, por los aumentos de bono alimenticio y salaria mínimo y no hay que vender.

Las medidas económicas que se han puesto en marcha el Gobierno Nacional que no estimulan la producción nacional, con el propósito de llenar de productos los anaqueles de abastos y centros de compras en la país, ponen cuesta arriba, al sector comercial a la hora de honrar los compromisos con sus trabajadores.

Esta es la visión de los comerciantes en el Jardín de Venezuela, quienes presagian que si no se estimula la producción nacional y se controla el proceso inflacionario, que carcome el poder adquisitivo de los trabajadores, muchos comerciantes “bajaran las santa marías” de sus locales.

La inflación del año pasado que alcanzó un 720% y con una proyección del 2060,5 % para el presenta año, según el Fonda Monetaria Internacional en estudio publicado para el pasado me de Abril, es una de las razones que golpea no solo a la clase trabajadora, si no al sector comercial, que debe asumir en su estructura de costos, precios que por demás están controlados.

Débil economía

La economía de Boconó, se circunscribe principalmente en la producción agrícola, cuyos productores una vez comercializados los productos del campo, demanda bienes y servicios, alimentos para satisfacer las necesidades de sus grupos familiares. En otros trabajos, informativos se ha descrito, que este sector, padece una crisis o emergencia, motivado a la falta de insumos, semillas y fertilizantes.

Por otro lado, el sector laboral formal, es decir, quienes dependen de un sueldo o salario, por jornada laboral cumplida, en la empresa o instituciones públicas y del sector privado, que desarrollan los comerciantes y empresas de construcción, agro alimentarias entre otras. El sector industrial, es representado por un pequeño grupo de emprendedores, en el sector de torrefacción de café, champiñones entre otros.

Se infiere de esta manera, que es el sector comercial, quien lleva la mayor carga del sector privado, es el oferente de empleos a jóvenes y estudiantes en jornadas laborales mixtas, que se han tenido que reducir, al no existir productos que ofrecer. Un sector que se encuentra en el filo de la navaja, es el panadero, la escasez de harina de trigo, amenaza la producción del pan y por ende de los empleos que allí se generan.

La situación de la economía en el Jardín de Venezuela, es preocupante para algunos comerciantes, quienes observan como mucha preocupación que no se apliquen los correctivos en materia de producción nacional, que permitan que el sector comercial el cual apuntala a un importante número de familias con los empleos que desde el mismo se generan, temiendo el cierre de los mismos.

¿Constituyente?

Juan pueblito se pregunta en cada esquina, si la Asamblea Nacional Constituyente que pregona e impulsa el gobierno nacional llenará los anaqueles, con ello se impulsara la creación de empleos y nuevas fabricas, que permitan que existan en el mercado bienes y servicios, colocados oportunamente para satisfacer la demanda y la repuesta es incierta, luego de varios ensayos en mejorar la economía, entre ellos los Motores de la Economía, que no encienden, esta es una nueva promesa sin futuro cierto, amanecerá y veremos.

