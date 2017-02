Massiel Viloria | CNP:10.587 - Los comerciantes del Mercado Municipal de la localidad de Caja Seca, municipio Sucre del estado Zulia, volvieron a retomar las denuncias y las acciones de calle a fin de exigir respuestas concretas sobre la estafa a la cual alegan fueron sometidos hace dos meses con la compra de un cargamento de arroz, en donde se recibieron respuestas de parte del Ministerio Público.

En esta oportunidad los afectados se apostaron a la orilla de la Panamericana, frente a la comandancia del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) en Caja Seca, para protestar en rechazo a la improcedencia de las órdenes de captura por parte del Tribunal de Santa Bárbara, en contra de los funcionarios de la Alcaldía que sirvieron de intermediarios en la venta de mil 250 bultos de arroz que aún no han recibido los comerciantes.

Durante las acciones se unieron miembros de los consejos comunales de la parroquia Bobures, quienes también fueron objeto de una presunta estafa en la compra de arroz por parte de la misma empresa y cuyos intermediarios son los mismos funcionarios de la Alcaldía de Sucre. Yadira Chourio, miembro del consejo comunal de San Miguel, le exigió a José Solarte, coordinador del Mercado Municipal, “que, por favor, sea hombre y nos dé la cara, no queremos el dinero, porque ya está devaluado, queremos el arroz”.

Explicó la afectada que, en una oportunidad, Solarte les manifestó que él no era culpable de la presunta estafa, sin embargo, Yadira Chourio aseguró, “él incitó a muchas personas para que compráramos el arroz que todavía no ha llegado, tienen meses diciéndonos mentiras y ya estamos cansados”.

Los mayoristas aseguraron que van a continuar con el proceso contra los funcionarios ante todas las instancias necesarias para que situaciones como estas no se sigan presentando y no sigan engañando a más personas, además, dijeron no creer en la Fiscalía.