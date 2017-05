Comunidad de Los Llanitos sintió preocupación la noche del martes

Emiro Ramírez | CNP 12941 - La reciente lluvia que cayó en la población de Timotes produjo la crecida del río Motatán, cuyas aguas en el sector de Los Llanitos salió por la vía y esto causó preocupación e incertidumbre en los habitantes de esta populosa comunidad, la cual ha vivido momentos de angustia en crecidas pasadas, afortunadamente no pasó nada grave, sin embargo las familias de Los Llanitos, al igual que quienes viven al margen del río piden que se realicen los trabajos de canalización, ya que cada vez que el río crece su cauce, las personas de estos sectores no pueden vivir en paz, el llamado es a las autoridades para que les haga este servicio no solo a quienes viven a las orillas del río sino a la comunidad en general.

