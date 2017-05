Comunidad de Pocó cerró la Panamericana

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Durante 3 días consecutivos y de forma intermitente familias de la comunidad de Pocó, parroquia Arapuey del municipio Julio César Salas del estado Mérida, trancaron la Panamericana como medida de protesta en contra de las últimas acciones que ha venido demostrando el alcalde de la jurisdicción, quien al parecer les ha negado la entrega de las caja Claps, además de mostrarse apático a la serie de necesidades que vienen padeciendo los residentes de la humilde comunidad.

Las declaraciones las ofreció, Carolina González, vocera del Consejo Comunal de la comunidad y quien explicó que desde hace varios meses han recurrido hasta la Alcaldía a fin de exponer ante el burgomaestre y su despacho las múltiples necesidades que atraviesan entre esas, la falta de alumbrado público, los consecuentes robos a la escuela y la falta de consolidación de los servicios públicos, especificando además que sufren por la escasez de agua potable, aunado a la falta de viviendas y altos índices de pobreza extrema.

¨El alcalde nunca nos ha querido solucionar ningún problema pese a la cantidad de veces que hemos intentado conversar con él, no entiendo que pueda tener en contra de nosotros, porque cuando necesitó votos si recurrió a la comunidad y le apoyamos, nos hizo una serie de promesas que hasta ahora no ha cumplido. Aquí estamos sin viviendas, la escuela está sin un bombillo y eso genera que los maleantes roben tan seguido¨. Dijo la denunciante

No les da la cara

En el mismo orden de ideas, la vocera del Consejo Comunal enfatizo que la gota que derramó el vaso fue que ¨El Alcalde pretende solo entregar 99 cajas Claps cuando la comunidad tiene 128 familias, estamos cansados de su apatía y falta de responsabilidad para con la comunidad de Pocó, estamos molestos y esa es la razón por la cual hemos estado tres días cerrando el paso de forma intermitente; sabemos que él piensa que estamos jugando pero queremos decirle que seguiremos tomando la vía hasta que Silvio Torres, alcalde de Julio César Salas no dé respuestas; y las próximas medidas para tomar la vía serán indefinidas¨. Aseguró.

Llamado de atención

Por su parte, Sócrates Leal, dirigente de UNT en el ayuntamiento manifestó: ¨Es el alcalde quien sin lugar a dudas debe asumir el compromiso con esta comunidad que exige sus respuestas como burgomaestre, no puede darle ahora la espalda y hacerse el de la vista gorda con un pueblo que lo eligió. Veo con preocupación la manera como el ciudadano alcalde ha ignorado por completo las necesidades de estas personas; dicho sea de paso son clamores muy urgentes, la comunidad no tiene agua potable desde hace mucho tiempo, tampoco cuentan con seguridad, ya que la escuela ha sido saqueada en reiteradas oportunidades, sin que la Alcaldía tome interés por resolver la situación¨. Comunicó Leal, quien acompañó a los manifestantes en la protesta.

Abuso

Dicha protesta trajo como consecuencia que se formaran largas colas en ambos sentidos de la Panamericana lo que causó el malestar de los transeúntes, entre ellos un transportista que no quiso identificarse pero que denunció: “Aunque no somos parte del problema nos toca lidiar con estas cosas, lo entendemos pero hay cosas que no son correctas, por ejemplo muchas personas decidimos tomar una vía alterna y nos tocó pagar varias a veces a personas que improvisaban alcabalas, muchas veces encapuchados y armados con machetes, eso es abuso y anarquía”.

