Comunidad internacional no debería buscar la “implosión” en Venezuela

El ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a propósito de las sanciones impuestas por países adversos al Gobierno de Nicolás Maduro, expresó que la comunidad internacional debería colaborar y no llegar al punto de la implosión.

“Discrepo de la posición de una parte de la comunidad internacional que desconoce el proceso electoral. Hay un hostigamiento, unas sanciones económicas que están bloqueando no sólo al gobierno sino al pueblo, al no poder importar productos básicos y medicinas”, señaló.

Asimismo, el líder socialista español se define a sí mismo como “testigo incómodo” y sostiene que está convencido de que el diálogo es la solución al conflicto, a la vez que critica a los países que buscan aislar a Venezuela.

Con respecto a la detención de manifestantes y a la realización de elecciones presidenciales que una parte de la oposición no reconoció, Zapatero apuntó que “no se explicaría el tema de los presos, yo trabajo para que estén en libertad en las últimas tres semanas se liberaron a 142 personas, también hay policías encarcelados. Los que no quieren reconocer al presidente, no lo hacen ni con Cuba ni con Corea del Norte, eso se llama tener doble vara”.

Además enfatizó que en Venezuela hay que “refundar el diálogo, unos tienen que reconocer a los otros” y aseguró que un enfrentamiento civil sería muy desestabilizador para la región. Reseñó Página 12.

Zapatero lleva los últimos tres años como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Ha viajado 33 veces a Venezuela y 10 a República Dominicana.}