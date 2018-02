Con un bachillerato a medias jóvenes aceleran su huida del país

“Estaba estudiando ingeniería en la UBA (Universidad Bicentenaria), me faltaban dos años para graduarme, pero no podía más. Con lo que ganaba en mi trabajo no me daba para pagar la universidad, para mantenerme. Además, en dos años Venezuela va a estar peor, así que no me quedó opción y me vine, trabajo como mesera, pago un alquiler, y no puedo decir que estoy perfecta, porque aunque el trabajo no denigra, si pega mucho trabajar de algo que tú no querías, estar lejos de tus padres, pero desde aquí puedo ayudarlos”, contó Yaneth, una joven de 20 años, que ahora vive en Chile.