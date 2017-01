GILCELY LINARES | CNP:15221 - Pese al nuevo incremento salarial, los bolsillos de los venezolanos siguen “vacíos”. Y es que el aumento por día fue de Bs. 451, lo cual apenas alcanza para un pastelito con una tirita de queso, dos posturas de gallina o ¿será irónicamente para comprar la tapa o chapa de un refresco?

Tales consideraciones corresponden al presidente de Federación de Trabajadores del estado Trujillo (Fetratrujillo), Argenis Carreño Marín, quien insistió que el gobierno nacional conduce al país hacia la miseria, el hambre y la desolación.

“Reflexionando de forma seria, responsable, ¿qué puede hacer o comprar un trabajador que devengue sueldo mínimo con Bs. 1.354 diarios? La respuesta es prácticamente nada, porque todo está caro, la inflación y el descontrol de precios son incontrolables. Al cierre de 2016 la asignación mínima mensual, en el país, se situaba en Bs. 27.092, por día eran Bs. 903; a inicios de este año el aumento total fue de Bs. 40.638, es decir, que diario subió Bs. 451”, expresó.

Aunado a ello, advirtió que mientras no se frene la inflación, no habrá salario que valga en Venezuela. “Es lamentable que el gobierno nacional se jacte de afirmar que dignifica y hasta ama a la clase laboral, cuando en realidad no le importa que millones de familias se acuesten sin comer. La suma del sueldo y del bono alimentario (Bs. 104.358) no cubre la canasta básica ni la familiar, por consiguiente se desvanece, no satisface las necesidades, generando preocupación, angustia y zozobra colectiva”, refirió.

Desde su óptica, ante la crisis económica, los grupos filiales sobreviven bajo severas restricciones; en otrora quedó alimentarse, acorde a la pirámide nutricional, así como adquirir calzado, ropa y/o recrearse en un cine.

Panorama

Carreño Marín destacó que la reciente medida presidencial, traerá consigo el cierre de empresas, despidos más una brusca caída de la producción, pues será cuesta arriba cubrir los habituales niveles de operatividad.

No descartó que ciertos comercios o empresas intenten mantener el funcionamiento previo establecimiento de acuerdos internos, como por ejemplo reducción de horarios. Para el dirigente sindical las revisiones e inspecciones legales, además la aplicación de sanciones debe ser por igual tanto en el sector público como privado, ya que existe un seguimiento exhaustivo en el último, mientras que el otro incumple la cancelación de asignaciones contempladas.

El gobierno -dijo- anuncia y anuncia aumentos, pero, en el caso de las instituciones públicas, no envía los recursos, como ocurrió el año pasado en las alcaldías opositoras trujillanas.

Ultraje

También aludió que Maduro vulnera los preceptos jurídicos nacionales e internacionales sobre la discusión tripartita (gobierno-sindicatos-trabajadores) relacionada con ajustes salariales. “El Poder Ejecutivo se niega a rectificar, siendo una situación inentendible”, cuestionó.

Al finalizar, abogó por el inmediato pago del bono especial para jubilados y pensionados.