Concejales de Rafael Rangel denuncian venta ilícita de vehículos

El concejal Robert López, primer vicepresidente de la Cámara Municipal de Rafael Rangel explicó que él, junto a dos concejales más, quienes son además miembros de la Comisión de Hacienda y Contraloría del mismo cuerpo edilicio y el diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, se trasladaron hasta la estación policial de San Antonio, municipio Candelaria, para conocer el estatus de 9 vehículos pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Rafael Rangel, los cuales fueron vendidos a una empresa privada pero retenidos allí por los cuerpos de seguridad estatales.

“Este hecho ocurrió los días 17 y 18 de mayo de 2018, en los cuales, el señor alcalde José Leonardo Chirinos, realizó la venta de de un lote de vehículos y chatarra propiedad de la alcaldía sin la debida licitación. Es importante recordar que existe un decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre bienes nacionales y la alcaldía no cumplió con los requisitos expuestos allí para realizar dicha venta. Debido a esto realizamos esta denuncia pues como concejales estamos en el deber de investigar este acto ilícito, el cual llamamos así porque para realizar esta transacción no cumplieron con lo estipulado por Ley, empezando porque no tienen la titularidad de todos los vehículos que vendieron, es decir, no consta que todos los vehículos pertenezcan a la alcaldía”, dijo el concejal.

López continuó relatando que, por ejemplo, hay dos carros que pertenecen a la Gobernación de Trujillo y que fueron dados en comodato en el gobierno de Hugo Cabezas para prestar servicio público, uno recolectaba basura y otro cargaba agua y aun así estos fueron vendidos, a pesar de no ser propiedad municipal, “estos vehículos estaban dañados y guardados en un depósito de servicios generales de la alcaldía e irresponsablemente procedieron a venderlos junto a otros más, sin solicitar la autorización, como es debido, del Concejo Municipal, ya que están enajenando bienes que son propiedad de la Nación, lo que nos motivó a denunciar ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Contraloría General del Estado, de los cuales hemos recibido respuesta, en especial de la Contraloría que afirmó que esta investigación la tramitarán ante la Contraloría General de la República”.

De igual forma, el edil Marcos Palomares, presidente de la Cámara Municipal de Rafael Rangel, informó que dicha venta se hizo a través de una resolución, la cual dice que la transacción fue hecha con una empresa del estado Lara de nombre “Comercializadora Internacional H.G. Compañía Anónima”, propiedad de un señor llamado Luis Hernández y el transporte de los vehículos fue hecho por “Grúas Camacaro”,“nosotros estamos acá ejerciendo la labor contralora a que nos obliga la Ley como órgano legislativo, en aras de resguardar los intereses del colectivo rangeliano, porque el Concejo Municipal no tiene conocimiento del expediente que se levantó para realizar esta enajenación y precisamente, como no tenemos ninguna información, decidimos venir a conocer el estatus legal de estos vehículos retenidos por la policía del estado Trujillo. Aunado a ello, por esta venta, hecha además con suma rapidez, la municipalidad rangeliana obtuvo escasos recursos, solamente mil 500 milllones de bolívares por 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso (chatarra), lo cual es una miseria, por lo que queremos dejar clara la ilegalidad de todo este procedimiento. En ningún momento hacemos esto por retaliación política, sino simplemente para hacer cumplir la Ley y que los entes encargados de investigar actuen y determinen las responsabilidades, ya que, hasta hacía un mes antes de la venta, uno de los vehículos, un camión 350, estaba prestando servicio público a la comunidad rangeliana y ahora observamos que está en mal estado. Estamos abriendo una investigación a través del Concejo Municipal acerca de la empresa a la que le vendieron los vehículos”, señaló.

Por su parte, la concejal Morella de Jáuregui, vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Contraloría del Concejo Municipal rangeliano, aseveró que realizarán esta denuncia a nivel nacional por ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, “la semana próxima estaremos ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para exponer este caso en nombre de toda la comunidad del municipio Rafael Rangel. Hemos visto que han sido obstaculizadas todas las investigaciones realizadas en el municipio y esperamos que la Asamblea Nacional nos ayude en esta denuncia, para así poder realizar las investigaciones de rigor que ayuden a esclarecer este hecho”.

De igual forma, el diputado Conrado Pérez Linares, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional resaltó la total disposición de dicha Comisión para realizar las investigaciones que se amerite hasta dilucidar las responsabilidades de Ley, “que tenga la plena seguridad todo el pueblo rangeliano y todo el estado Trujillo que desde la Comisión Permanente de Contraloría, haremos todo lo posible para determinar la verdad acerca de este hecho ilícito que violenta y contraviene los derechos de los rangelianos. Nuestro trabajo es estar al servicio de las comunidades y eso seguiremos haciendo”, finalizó.