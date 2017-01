Massiel Viloria | CNP: 10587 - En horas de la mañana de ayer en las instalaciones del Concejo Municipal de Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, se realizó la juramentación e instalación de la nueva junta directiva del cuerpo edilicio, la cual regirá las rindas durante el año fiscal 2017.

La actividad fue presidida por la concejal independiente demócrata Yeisbelys Moncayo, quien luego de proponer su plancha dio paso a las propuestas de los concejales de la MUD para poner en la mesas los nombre de las personas que ocuparían los principales cargo de la directiva, sin embargo, tales propuestas fueron remplazadas por los votos de los legisladores del oficialismo, causando gran malestar e inconformidad en quienes representa la Mesa de la Unidad Democrática en la zona.

La directiva del Concejo quedó conformado de la siguiente manera; la Presidencia la sigue ocupando por segundo período consecutivo la concejal Yesibelys Moncayo, como Vicepresidente la edil del PSUV Juana Aponte, como Secretaria Tirza Peña, en el desempeño como Subsecretaria entro Chelín Araujo; mientras la Administración seguirá encabezándola Valentina Hernández y como Asesor Jurídico sigue ocupándolo el abogado Richard Barrio.

Por su parte, la reelecta presidenta de la cámara, Yeisbelys Moncayo, manifestó que en su juicio la nueva directiva está conformada por gente que a pesar que pertenezca a las filas del oficialismo goza de su respeto y confianza. ¨Aquí vamos no por un partido sino por el trabajo de un pueblo que quiere ser tomado en cuenta; les reintegro mi posición como demócrata independiente; no quiero seguir siendo la mitad de un partido, soy mujer, trabajadora que quiere ir de la mano con este municipio¨, apuntó.

Justificación

Así mismo, la Presidenta del cuerpo legislador comento que “de la MUD me expulsaron por hacer mi trabajo, porque para hacer mi trabajo no excluyo a nadie por sus colores políticos, así me lo enseño mi líder Leopoldo López, hoy lo demostré aquí votando por alguien del PSUV, así como ellos votaron por mí. Yo no puedo votar por alguien que me agredió físicamente, que es golpeador de mujeres, además pertenece al partido Un Nuevo Tiempo que por cierto fue expulsado de la MUD a nivel nacional”.

Trabajo

Seguidamente, Moncayo anunció dos grandes proyectos que se estiman presentar para Nueva Bolivia como son el mercado municipal y un propio terminal de pasajeros. ¨Estos dos proyectos son ambiciosos pero necesitamos el apoyo del PSUV, los consejos comunales y la sociedad organizada de esta manera iniciaremos el avance y desarrollo de toda la zona comercial de Tulio Febres Cordero¨, dijo.

Rechazo

Durante la sesión se escucharon críticas a lo ocurrido por parte de militantes y miembros de la MUD de Tulio Febres Cordero, quienes aseguraron que la Presidenta reelecta traicionó a quienes votaron por ella y lamentaron que el resto de los concejales de la bancada opositora pasaran a ser minoría dentro del Concejo Municipal.

