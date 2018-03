Conciencia de un pueblo

Lenín Valero - Los venezolanos podemos afirmar que desde hace décadas tenemos la conciencia democrática más arraigada de América Latina, a pesar de que actualmente estamos en manos de un gobierno comunista. Para nosotros el voto es sagrado y si hoy nos invitan a unas elecciones libres, con un árbitro imparcial y con garantías constitucionales, más del 82% de la población electoral iría a votar, para elegir al nuevo Presidente de la República, en vista de que al actual se le vence su período este mismo año. Ahora, si esas condiciones no existen, el venezolano en su conciencia no utilizará su voto para legitimar esa farsa, porque se sentiría como cazador gastando pólvora en zamuros.

Nosotros los venezolanos sabemos lo que hacemos, tenemos conciencia de lo que nos conviene o no. Durante años, y más en los últimos 20, el comunismo o el socialismo que Fidel Castro consideraba como lo mismo, ha querido ponerle la mano a Venezuela y lo hemos resistido, solos, pero hoy pareciera que le llegó su oportunidad de hacerlo, instalando una dictadura cívico-militar al estilo de Stalin en Rusia y aceptándola como una dictadura del proletariado. El Presidente Nicolás Maduro, pareciera soñar con eso, ese es su deseo y no hay por qué dudarlo, porque su conciencia fue formada en Cuba para intentar lograrlo, asumiendo con pleno convencimiento la lucha de clases, tal como lo propuso Carlos Marx e iniciada en Venezuela desde el gobierno por Hugo Chávez, luego de asumir constitucionalmente la presidencia en 1999. A partir de allí se sembró el odio, el rencor, la intolerancia, el ser rico pasó a ser malo, el ser pobre pasó a ser bueno aún desnudo y sin comida, el adversario pasó a ser enemigo, al extremo de separar familias y dividir a la propia sociedad en general. Han sido tiempos sumamente difíciles para la sociedad y para el sistema democrático, pero la conciencia democrática no ha podido ser arrinconada por la conciencia comunista. Y ese es el punto a abordar en esta oportunidad.

O somos comunistas o somos demócratas. Una sociedad vacilante está propensa a desaparecer o a caer en desgracia, como lo señalara acertadamente hace poco el historiador, Elías Pino Iturrieta. Los comunistas tienen su conciencia y nosotros la nuestra. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es el conocimiento responsable y personal que uno asume y en los actuales momentos urge para nosotros una responsabilidad política, una conciencia política definida, sin titubeos: o somos o no somos. Hay personas que dicen: “a mí no me interesa nada la política. Yo vivo de mi trabajo”. Todos tendrán sus razones y su libertad para expresar lo que su conciencia le dicte y a cada quien es necesario respetarle su posición. Para dirimir esas diferencias políticas, la democracia creó un sistema electoral que permite a través del voto universal, directo y secreto, elegir al candidato (a) o al modelo político que el elector considere conveniente.

Ahora, si los demócratas tenemos conciencia de lo que significa el voto para nosotros y más en estos momentos, debemos asumir posiciones de vanguardia, de lucha constante, prepararnos para esta nueva batalla, rescatar el espíritu del voto y apertrecharnos para el combate. Por lo que se observa será de vida o muerte. Ya la Unidad Democrática, interpretando nuestra conciencia colectiva, le puso al Presidente Maduro sobre su mesa, las condiciones para que haya elecciones libres en Venezuela y las garantías que deben generar confianza entre la población: reequilibrar el Consejo Nacional Electoral (CNE), un margen suficiente de tiempo para preparar toda la estructura del proceso, de acuerdo al protocolo acordado para estos fines, y revertir las inhabilitaciones ilegales de organizaciones con fines políticos, tales como la MUD, PJ y VP, sólo para citar algunas.

Igualmente es oportuno señalarle al Presidente Maduro que los venezolanos tenemos un alto estado de conciencia y puede estar seguro que si desea dar el paso hacia la democracia, continuar por el camino trazado por el pueblo, y resulta reelecto en buena lid, tendrá la aceptación no sólo de Venezuela, sino del mundo, y si el pueblo lo rechaza, perderá la Presidencia, pero su conciencia descansará tranquila. Usted tiene la palabra, Presidente. Nosotros tenemos viva nuestra pasión por la libertad y ojalá nos encontremos de nuevo por ese camino.

Leninvalero1@hotmail.com