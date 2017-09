Conciencia revolucionaria se impondrá con HRS

SEGUNDO MENDOZA | CNP: 5718 - El próximo 15 de octubre, los revolucionarios auténticos y comprometidos con el proceso, le daremos nuestro voto de confianza, para que sea reelecto como gobernador de Trujillo, el camarada Henry Rangel Silva.

De esta forma se expresó José Ramón Hernández, dirigente del Psuv, en el municipio San Rafael de Carvajal, quien indicó que frente al venidero escenario electoral, se hace más necesario que nunca, actuar con lealtad, amor y solidaridad con la revolución que dejó como legado el comandante eterno Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro, a nivel nacional y Rangel Silva, en Trujillo.

A buscar el voto

Por otro lado mostró su preocupación, porque existen algunos directivos del Psuv, que actúan como revolucionarios, sino que solo buscan fortalecer su poder interno, en detrimento de lo colectivo, que es la tarea de un buen revolucionario.

En mi caso particular, siempre he actuado apegado a este principio, y la prueba de ello, son las acciones que he puesto en marcha en beneficio de la comunidad, en áreas como vivienda, trabajo social, ayudas socio-económicas, entre otras, lo cual me permite ir a las comunidades, a buscar sin miedo, el voto por Rangel Silva, mientras que otros, no lo pueden hacer, porque carecen de trabajo político y social comunitario.

ramsegmen@yahoo.com