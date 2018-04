Conclave con asociaciones realizará presidenta de Iamd

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - La presidenta del Instituto Autónomo Municipal de Deportes (Iamd), Ana Colmenares sostendrá una reunión urgente con los presidentes de las asociaciones deportivas legalmente constituidas en el estado Trujillo.

Con ese objetivo están convocando con carácter de urgencia a los dirigentes del Kárate Do, Tae Kwon Do, Judo, Boxeo, Pesas, Atletismo, Escalada, Patinaje, Fútbol campo, Fútbol Sala, Tenis de Mesa, Tenis de campo, Baloncesto, Balonmano, Bádminton y otras para una reunión urgente mañana miércoles a las 9 am en el Cbit de la alcaldía de Valera.

En esta reunión la presidente del Iamd y su equipo técnico tratarán con los representantes de las distintas disciplinas deportivas detalles de los próximos Juegos Inter parroquiales.