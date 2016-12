RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21613 - ¡Llegó la harina!; exclamaron varios trujillanos en diferentes establecimientos comerciales donde el camión de una reconocida empresa especialista en alimentos descargaba sus productos. Por lo que las personas se aglomeraron en las afueras de los abastos y supermercados, esperando con ansias la compra de tan siquiera una harina para hacer hallacas, pero su sorpresa fue desagradable, los comerciantes condicionaron la compra del producto regulado, acompañándolo con dos o hasta cuatro productos más, elevando su precio hasta un 300%, engrinchando a más de uno que estaba en la cola con solo unos cuantos bolívares.

En combo o no lo lleva

En el centro de la capital, se recabaron varios testimonios, aunque no quisieron dar su nombre, ni dar autorización para una fotografía, aseguraron que es una injusticia lo que hacen los comerciantes con el pueblo. “Yo tengo Bs. 1.500, la harina cuesta Bs. 640, me alcanza para comprar dos, pero el comerciante le añade una bebida achocolatada o un desinfectante que valen Bs. 1.200 y Bs. 1.500 y la suma me da Bs. 3.340, eso no puede ser”, manifestó una compradora.

En otro supermercado, la realidad fue la misma, comerciantes recibieron varios productos regulados para venderlos a esos precios, pero resolviendo venderlos en combos acompañados de queso enriquecido, salsas de tomate o jabón en polvo, lo que aumentaba su precio total, disminuyendo a las personas que pudieran tener el dinero en la mano para adquirirlos al momento.

Todo en efectivo

Otra razón de la molestia para los compradores, fue la utilización de solo efectivo para poder comprar, cuando en estos momentos, existe un gran problema en cuanto a la adquisición de efectivo por parte de los bancos, por lo que los puntos de ventas son un aliviadero para poder comprar comida y otros bienes, pero en el caso de estos comercios se negaron a utilizarlos.

La gente armó el “zafarrancho” para poder comprar harina, al final, se tuvieron que calar la medida, ya que no hubo funcionarios de la Sundde, ni GNB que ayudara al pueblo a exigir lo que por ley le corresponde.