Conmemorados 469 años de la fundación de Escuque

Especial / Alberto Briceño - La Alcaldía Bolivariana del municipio Escuque que lidera la primera autoridad civil Manuel Márquez celebró el aniversario número 469 de la fundación de la “Tierra de Nubes” con diferentes actos protocolares efectuados en la plaza Bolívar de esta localidad.

El Alcalde Manuel Márquez refirió unas sentidas palabras debido a la falta de apoyo popular hacia este tipo de actividades, dijo que se perdió el sentido de pertinencia de los escuqueños hacia el suelo que los vio nacer.

Indicó Márquez “Escuque fuese un municipio mejor si existiera la unidad de todo el pueblo, es inexplicable que las instituciones públicas no sean parte de esta fecha tan valiosa e histórica, deben reflexionar y sumarse para conmemorar juntos, no es cualquier cosa, lamento mucho que no estén aquí”.

Pidió el burgomaestre que Escuque es un pueblo hermoso lleno de historia de hijos ilustres con un potencial turístico y agroalimentario, pero que se deben corregir las actitudes de los habitantes para dejar un pueblo en desarrollo para las futuras generaciones.

Márquez solicitó a todo el pueblo escuqueño a trabajar por el bienestar que necesita el municipio y que dejen la indiferencia ante las fechas patrias “este humilde servidor que con el apoyo del pueblo llegó a ser Alcalde ha hecho todo lo que está a mi alcance para mejorar en todos los aspectos con mi gestión, pero la indiferencia y la maldad nos están destruyendo como sociedad”. Aseguró.

“Dejemos la apatía y la polémica política a un lado, reflexionemos y apuntemos para que Escuque sea un municipio de progreso, explotemos entre todos las potencialidades que tenemos y vayamos a la transformación necesaria para el bienestar de este noble pueblo” reflexionó el alcalde.

Por otra parte las danzas tradicionales y la banda municipal de Escuque amenizaron el día con bailes y música para resaltar la fundación del municipio que fue la primera provincia de Trujillo un 15 de julio de 1831.