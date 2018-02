El candidato presidencial opositor Claudio Fermín se pronunció, desde la presentación de su proyecto de país en Valencia, sobre el resultado del diálogo que se realizó entre el gobierno y algunos sectores de la Unidad en República Dominicana.

"El penoso resultado del diálogo pone en evidencia un escenario que he advertido desde hace tiempo: urgen unas primarias que fortalezcan a la oposición con candidatos que estemos dispuestos a recorrer el país y comprometidos con la idea de que el ganador será apoyado por el resto", aseguró al tiempo que resaltó la importancia de participar en las próximas elecciones presidenciales para evitar que Maduro gobierne 6 años más.

A su juicio, después de lo que ocurrió en República Dominicana no se puede imponer candidatos desde Caracas. "Conmigo no cuenten para darle seis años más a Maduro. Si la MUD decide irse por el consenso castigarán al candidato con el peso de no haberle permitido a la ciudadanía expresarse de manera democrática. Entramos en un nuevo escenario en el cual la idea de un frente amplio sólo funcionará si generamos un clima de movilización y activación política ante las hipotéticas elecciones".