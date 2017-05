Constituyente aniquila la esencia chavista

CARACAS / AGENCIA - El dirigente de Primero Justicia –PJ-, Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral -CNE-, calificó como mega fraude la propuesta del presidente Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente –ANC-. “Lo que convocó Maduro no es la Constituyente que está en la Constitución de 1999”.

“La Constituyente de 1999 fue producto de un proceso de elección popular, no solo de los constituyentistas, sino también que cada una de sus etapas fue sometida a consulta del pueblo”, precisó en entrevista a Maripili Hernández en el espacio Sin Duda de Unión Radio.

Destacó que el artículo 347 de la constitución dice que el poder constituyente originario reside en el pueblo, o sea que el pueblo decide si vamos a no a Constituyente. “El voto en Venezuela es universal, directo y secreto. Universal es que tenemos derecho a votar todos los venezolanos no por sectores, no por cuotas (…) Eso no es lo que planteó Maduro y lo que hizo fue profundizar un golpe de Estado”.