Constituyente es la puerta para la rectificación nacional

Marianela Mavares - La apertura de un nuevo proceso constituyente debe ser el soporte de un fuerte avance del orden democrático y la puerta de entrada al camino de rectificación nacional como único mecanismo para salvar la democracia y resguardar la integridad de nuestra patria, así como generar nuevos escenarios para solventar la profunda situación de estancamiento en que está sumida Venezuela.

Así lo indicó el economista Álvaro Vázquez Pacheco, presidente de la Sala Situacional de Desarrollo Endógeno del estado Trujillo y miembro del Psuv.

"Yo considero al igual que muchos venezolanos, que transcurrida una década de vigencia, debe revisarse la Constitución promulgada en los inicios del mandato de Hugo Chávez, ya que para muchos ha sido violada a cada instante, tanto por el gobierno nacional como por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y por todos quienes debieron actuar en apego a la normativa que se estableció en la Carta Magna”, esgrimió Vásquez.

Indica el economista que existen leyes, decretos y reglamentos que se han promulgado en este marco constitucional, que superan los lineamientos constitucionales y resulta inaudito; por lo que a su juicio “es necesario revocar esas seudoleyes o de lo contrario eliminar la Carta Magna y es allí donde han fallado los organismos como la Fiscalía General de la República, el TSJ y la propia Contraloría General de la Republica".

La fiscal

Acerca de los señalamientos de Luisa Ortega Díaz sobre la no conveniencia de realizar la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, el entrevistado señaló que: “desde hace tiempo he seguido los cambios de actitud de esta funcionaria y creo que es una persona que está tratando de esconderse y buscar protección exculpándose de hechos que le son imputables por no haber cumplido responsablemente sus funciones como Fiscal Mayor de la Republica, y hoy trata de demostrarle al imperio que ella ha sido engañada y presionada por el gobierno nacional para dejar pasar algunos actos de presunta corrupción, violación de derechos humanos y de desviación del ordenamiento legal”.

Expresó Vásquez que hoy la fiscal busca convertirse en lo que se llama testigo protegido y muy posiblemente esté preparando un viaje al país del norte, ya que desde estas cúpulas del gobierno imperial, le pueden estar preparando un juicio como cómplice “por omisión en casos en que ella actuó dejando pasar las cosas".

Finalmente, Vázquez invitó a los trujillanos para que formulen ideas por escrito y se las presenten a los futuros constituyentistas a fin de crear un escenario jurídico legal que sea soporte para romper con el entrampamiento en que Venezuela se encuentra sumida.