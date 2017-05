Constituyente “madurista” es un fraude constitucional

Marianela Mavares (CNP-6.115) - La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que el gobierno a través del Presidente Maduro ha calificado como popular o comunal no se encuentra prevista expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque si se lee con detenimiento en los artículos 347 y 348 de la Carta Magna se observa que el verdadero nombre es Asamblea Nacional Constituyente.

Esta explicación fue dada por el abogado y docente, José Francisco Conte, sobre el anuncio que hizo el mandatario regional el pasado lunes primero de mayo por el Día del Trabajador.

Explicó Conte que esta convocatoria que hizo el Presidente de la Asamblea, pasa a tener un carácter derivado y no originario como lo establece el texto Constitucional. El artículo 347 de la Constitución establece que el pueblo de Venezuela es depositario del Poder Constituyente originario y que en ejercicio de ese poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico, lo que conduce a la redacción de una nueva Constitución.

¿Por qué se dice originario?

-Porque el Presidente no tiene la potestad de convocar directamente a la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que tiene es una iniciativa y como el Poder Constituyente Originario, lo dice el artículo 347 como acabamos de citar, el pueblo es el depositario del Poder Constituyente Original y es quien tiene que aprobar la realización de esa Asamblea Nacional Constituyente, sus bases, su competencia y es el propio pueblo, quien tiene que integrar esa Asamblea Nacional Constituyente mediante un Referéndum Consultivo.

“De tal manera, que lo que ha hecho el Presidente es convocar de manera cívica y estableciendo unos parámetros en número de nueve a los constituyentistas que conformarán esa Asamblea Nacional Constituyente, en consecuencia es derivada y no originaria, lo que equivale a una violación al texto Constitucional. No es que el Presidente no pueda convocar a la asamblea, él tiene la iniciativa para esa convocatoria pero no es que decide la realización de la Asamblea Nacional, quien la puede convocar directamente es el pueblo”, recalcó Conte en su exposición.

Precisó Conte que el artículo 348 de la Carta Magna además faculta de esta iniciativa para la convocatoria a la Asamblea Nacional (parlamento) mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Concejos Municipales y Alcaldías, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y el 15 por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral; pero Maduro quiso someter esa iniciativa de convocatoria a la aprobación del pueblo mediante un referéndum.

¿Cómo califica usted esta acción?

-Por ello, hay abogados constitucionalistas y yo me sumo a eso, que dicen que esa Asamblea Nacional Constituyente Popular o Comunal, como la ha nombrado el Presidente de la República es derivada y no original.

Explicación

Conte explicó que una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Derivada es aquella que no es convocada ni aprobada directamente por el pueblo mediante el ejercicio de sufragio universal directo y secreto en un Referéndum Consultivo, donde el Poder Electoral le consulta al pueblo si quiere la realización de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, reorganizar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y en consecuencia, transformar el Estado; es decir pasaríamos a tener una nueva estructura estadal.

Extrañeza

Por eso, me parece extremadamente extraño que el Constitucionalista Escarrá diga que la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro no tiene como finalidad dictar una nueva Constitución sino modificar la organización del Estado y eso en definitiva modifica el texto constitucional en cuanto a la estructura del Estado, competencia de los poderes y su existencia, los principios de legalidad e institucionalidad de los poderes, lo que no lleva a la presencia de una nueva Constitución, apuntó el abogado.

¿Los ciudadanos que no formen parte de las estructuras populares como los Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y otros similares no podrán participar?

-Por supuesto, de allí es de dónde viene realmente la inconstitucionalidad de la convocatoria. Vuelvo a ratificar la explicación, el Presidente tiene la iniciativa de convocar a la realización de una ANC pero él no es la autoridad competente para establecer cómo se rigen los constituyentes, quiénes serían los constituyentes, cuáles serían los sectores representados en esa Asamblea Nacional Constituyente, porque eso lo elige directamente el pueblo, quien es el depositario del Poder Constituyente Originario, en consecuencia esa convocatoria viola el texto constitucional y constituye una continuidad de la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

¿Qué persigue el Presidente Maduro con esta acción?

-Bueno, realizar una ANC fraudulenta con la intención de quedar bien frente a la comunidad internacional, como una persona que quiere un Proceso Constituyente que es legítimo y originario, con apariencia de originalidad y constitucionalidad, pero en el fondo oculta una intención fraudulenta de realizar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) contraria a los mandatos de la Carta Magna.

¿Cómo debe hacerse esa consulta?

-La Constitución señala muy claramente, cómo es el proceso para la realización de una ANC, que es una de las tres formas de modificación de la Constitución: Enmienda, Reforma Constitucional y Asamblea Nacional Constituyente, este último, calificado como el proceso más fuerte de la modificación de una Constitución, porque pretende redactar una nueva Carta Magna estableciendo un nuevo mecanismo y estructura de organización del Estado, creación de las competencias de los poderes y los principios que regirían la vida republicana.Fotos: 001- La Constitución del 1999 podría convertirse en la “moribunda” del 2017, a pesar de haber sido calificada por el régimen como la mejor que ha tenido este país