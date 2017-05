AGENCIA - El Magistrado de la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica, manifestó que la Asamblea Nacional Constituyente "no es la solución" a la crisis que vive el país, durante una rueda de prensa que se realizó este martes 23 de mayo.

Mojica refirió que la Constituyente debe ser consultada mediante la votación popular pues, "de lo contrario sería absolutamente espuria por provenir del fruto del árbol envenenado" por estar está hecho al margen de la Constitución, consideró.

Mojica advirtió que si el Ejecutivo insiste en hacer la Constituyente al margen del pueblo y de la Constitución compromete y aniquila la soberanía popular. "Es una apuesta de alto riesgo porque pone en alto riesgo la paz social", matizó.

Maduro reflexione

"Señor presidente, reflexione bien. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes (...) La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional que no se puede solucionar con la constituyente, ni con medidas de represión policial y militar. Es su obligación llevar a cabo el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas para todos", sentenció Mojica.