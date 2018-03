Consumo de desayunos en la calle va en descenso

Adriana Márquez/CSE - La Gaceta Oficial establece el salario mínimo en doscientos cuarenta y ocho mil, quinientos diez bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 248.510,41); sin embargo, con esa cantidad se puede cancelar un desayuno fuera de la casa, pero no llevar ningún aporte para el hogar en todo el mes. Así reveló entre carcajadas Marina Guerrero, quien recibe quince y último: “Ya no se puede comer ni en la casa ni desayuno en la calle”.

Este dilema también lo vive Rubén López

Mototaxista de Pdval quien narró que “El dinero no alcanza, lo que se trabaja es para medio comer, no hay efectivo y, como todo es por transferencia hasta las carreritas lo son, y entre efectivo y transferencia no llego ni a 200.000 Bs diarios, de dónde saco para comer en la calle”. De esta manera se abre la incógnita ¿Cómo hace la población asalariada para comer en la calle?

Pues bien, no todos tienen el dinero para hacerlo, así aseguró Fanny Rosales, vendedora de un establecimiento de empanadas: “Unos tienen el dinero para comer, otros no, hoy se vende y mañana no, todo depende del poder adquisitivo de las personas”; por otro lado, asegura que no hay un estándar fijo de compras por parte del consumidor, “Hay personas que compran solo una empanada otras llegan a comprar 10”.

A matar tigritos

“Un consumidor debe realizar varios tigritos a la semana para poder subsistir y cubrir sus necesidades, aunque en la situación actual no se puede”, así lo aseveró Francisco Pineda, quien anteriormente desayunaba fuera de su casa, pero ahora no es igual “Antes se podía desayunar en la calle todos los días, hoy en día, solo cada 15 días o una vez al mes, todo depende de los ingresos propios, pero si es por el sueldo mínimo es imposible”, además asegura que una arepa en la calle cuesta hasta 130.000 bs, y el sueldo está en 248.000 bs.

De esta manera la población de Valera debe realizar más de una actividad financiera para adquirir lo que desee, dado que la mayoría de los valeranos están practicando la economía informal.

Todos lo padecen

Tanto vendedor como consumidor son afectados por la situación país, dado que al vendedor se le hace cuesta arriba conseguir los productos cada vez más encarecidos y al consumidor se le dificulta obtenerlo más económico. De esta manera Fanny Rosales, mencionada en el párrafo anterior refirió: “los materiales para la inversión se compran caro, por eso se vende caro. Y en ocasiones se saca del bolsillo para poder invertir”. Sin embargo, asegura que en ocasiones las personas prefieren comprar harina para comer que estar comprando desayunos.

Por su parte, Rosalía Flores, dueña de un puesto de empanas declaró: “Es mucha inversión y poca recuperación para el trabajo que se hace, un cuñete de aceite vale 480.000 Bs, un kilo de maíz 25.000 y un paquete de harina pre cocida 120.000, los cuales se consiguen revendidos, porque es difícil comprar regulados”. Además, aseguró que a pesar de la inflación ofrece los precios económicos para sus empanadas, pero las personas se quejan del costo porque incrementa si se cancela con punto dado que hay que cancelar un porcentaje de su utilización.

Máximo Hernández expresó: “hay que guapear para trabajar, caminar para conseguir los productos y comprar revendido”, él asegura que un aceite le vale 400.000 Bs por litro por tanto debe vender las empanadas a 30.000 bs. con punto, y si es efectivo se los deja en 25.000 bs., lo que resulta un dilema obtenerlo porque las entidades bancarias dan pequeñas cantidades.