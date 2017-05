Continúa el Estadal de Fútbol

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Hoy se inicia la segunda jornada de la copa Henry Rangel Silva del Campeonato Apertura 2017 organizado por la Asociación Trujillana de Fútbol.

En el estadio Gonzalo Sénior “Fe y Alegría” jugarán a las 9 am en categoría Sub 8 Aruven FC Vs Academia Goal, a las 10 am, también en Sub 8 Deportivo La Cejita se medirá a Don Bosco “A”, a las 11 am se enfrentarán Derwin Carmona Vs Country Club en Sub-8 y a las 12 m la Orazio Di Rosa rivalizará con Don Bosco “B” Sub-8.

En el mismo escenario, en cancha dividida jugarán a las 9 am en categoría Sub 10 Salesianos FC Vs Academia Goal “A”; a las 10 am Goles Mohesa Vs Aruven F.C Sub-10; a las 11 am Don Bosco “B” Vs EFM Orazio Di Rosa; a las 12 m Academia Goal “B” Vs Country Club; y a la 1 pm Deportivo La Cejita Vs Don Bosco “A”.

En el estadio Federico Becker de Escuque se medirán a las 9 am Tres de Febrero Vs Somos Escuque en Sub-14, a las 10 am Tres de Febrero Vs Somos Escuque en Sub-16 y a las 12 m Príncipe de Paz Vs Somos Escuque en Sub-18.

En el Renato San Germano de Plata III se disputarán dos encuentros del Torneo Inter regional de la FVF en el que Trujillanos FC recibe al Italo Cabimas. A la 1 pm jugarán los equipos Sub 18 y a las 3 pm lo harán los de la Sub 20.