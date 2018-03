Continúa el Softbol C en estadio de Mendoza

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Este domingo 4 de marzo en el estadio Ángel Salas, ubicado en la población de Mendoza continúan los juegos del play off semifinal del torneo número 48, categoría C de la Liga de Softbol Valle del Momboy.

A las 11:00 am abrirán la jornada los equipos Halcones Vs. Astros de Caja de Agua, a segunda hora, 11:00 am, se medirán La Lagunita Vs. IV Etapa de La Beatriz y para cerrar a las 03:00 pm jugarán Cascabeles Vs. La Guaira.

En el torneo en desarrollo está en disputa la Copa Administración del Estadio Ángel Salas, en homenaje a los deportistas Javier Peña, Edisson Bethancourt y Juan Carlos Mejía.