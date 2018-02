Continúan los torneos en la Liga Recreacional

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Este fin de semana en el estadio “Jesús Chuchú Pérez” de San Luis la Liga de Softbol Recreacional “Cornelio Bastidas” disputará la décimo segunda jornada del torneo Supermega que se juega por la copa Imoca CA y el sexto Laboral por la copa Materiales e Inversiones Yovani Terán.

Según el calendario de juegos enviado por el presidente de la Liga, Gustavo Segovia, las actividades del fin de semana comenzarán mañana sábado 3 de febrero en las instalaciones del estadio “Jesús Chuchú Pérez” de la parroquia San Luis con el partido que protagonizarán a las 10:00 am los equipos Asdrúbal Rojas y Profesionales. Seguidamente a las 11:45 am saltarán al terreno de juego Barmil y Deportivo Valera. Estos dos primeros encuentros corresponden al campeonato de categoría Súper Mega.

A la 01:30 pm jugará Lácteos RA “A” Vs Deportivo Siete Colinas en categoría Laboral y para cerrar la jornada a las 03:15 pm en la misma categoría se medirán Lácteos RA “B” vs Transbanca.

El domingo 4 de febrero, también en el estadio de San Luis, la jornada del softbol recreacional comenzará a las 09:30 de la mañana con el partido de la categoría Supermega entre Cardenales vs Bravos; a las 11:15 am comienza una serie de tres partidos de la categoría Laboral, el primero de ellos entre los equipos IV Etapa de La Beatriz vs Líderes, a la 01:00 pm se medirán Lasso de La Vega vs Líderes y a las 02:45 Juma Gráfica vs San Bartolo.