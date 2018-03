Contraloría General del estado debería investigar a Fundasalud

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Un llamado urgente a la Contraloría General del estado Trujillo extiende el dirigente sindical de la salud, Giovanny Vielma a objeto que investigue unas presuntas irregularidades en el pago de la clase trabajadora de dicho organismo oficial.

“Solicito a la supuesta Contraloría del estado Trujillo para que realice una averiguación a la Fundación Trujillana de la Salud, donde se están dando una serie de irregularidades con el pago de salario de la clase trabajadora de dicha institución, donde en algunas quincenas le quitan al trabajador entre mil y dos mil bolívares, y en total son 7 mil empleados, entonces nos preguntamos a los bolsillos de quién va a parar ese dinero, que se le descuenta de forma arbitraria a los trabajadores”.

Dijo Vielma que es sorprendente que los analistas de personal y algunos directores se pagan algunos beneficios como bonos nocturnos fijos y no laboran de noche; así como viáticos y no salen de la institución, bono de profesionalización y bono especial por ejercer cargos de alta confianza como por ejemplo el caso del doctor Yugurí (director general de Fundasalud), quien cobra un salario de 3 millones 600 mil bolívares; mientras, a los trabajadores (médicos, administrativos y obreros) se les paga un salario de 100 a 250 mil bolívares, que no les alcanza para nada.

-Para colmo los obreros pertenecen a las nóminas de salud del estado, a quienes no les han cancelado la normativa laboral ni el bono de los mil bolívares por concepto de la no discusión del contrato colectivo, refirió Vielma.