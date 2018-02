Controversia por el acuerdo

La Mesa de la Unidad (MUD) aclaró anoche vìa Twitter al país que hasta ese momento no había acuerdo con el gobierno. Más temprano, Jorge Rodriguez vocero del oficialisnmo y ministro de Comunicación, aseguraba que "se alcanzó un acuerdo definitivo, destaca la propuesta de fecha de elecciones presidenciales, están todos los detalles completamente listos". Al respecto, la coalición pidió a los venezolanos no caer en rumores ni manipulaciones. "Seguimos luchando por lograr los derechos que todos los venezolanos esta esperando, Indió la MUDLa tarde de este martes el Gobierno y la oposición reanudarán en Santo Domingo el diálogo en el que aparentemente se llegó a un acuerdo definitivo, dijo a Efe una fuente de la Cancillería dominicana. Ambas partes, que no viajaron al país caribeño para el encuentro que tenían previsto para el lunes, se volvieron a encontrar en horas de la tarde en la sede de la Cancillería, según la fuente oficialista Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y representante del gobierno en el diálogo, aseguró que se logró un “acuerdo definitivo” con la oposición venezolana. En la Cancillería de República Dominicana confirmó este martes que en la noche del lunes se realizó el acuerdo. “Lo único que podemos adelantar es que en el acuerdo está preestablecido una fecha tentativa para las elecciones presidenciales”, expresó Jorge Rodríguez. Desmiente la MUD "La Mesa de la Unidad quiere aclarar al país que hasta este momento no hay ningún acuerdo con el Gobierno", rezaba la primera de cuatro publicaciones colgadas por @unidadvenezuela. "Pedimos al país no caer en rumores ni manipulaciones de quienes siempre han mentido", se añade en referencia a un supuesto acuerdo anunciado por el oficialista Jorge Rodríguez. "Seguimos luchando por lograr los derechos que todos los venezolanos están esperando (...) Tengan confianza, porque no abandonaremos los intereses del pueblo venezolano", publicó la MUD