Conversaciones con un chavecistamadurista cuasi arrepentido

Pascual Villegas - En horas de la mañana del día domingo, 31 de diciembre de 2017, nos topamos con Amalio Belmonte, un agricultor, amigo y condiscípulo (en la Educación Primaria), líder comunal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); quien, por esas casualidades de la vida, es el homónimo del Secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Esa mañana, después del saludo y un cálido apretón de manos, nos miramos a los ojos. Lo notamos pálido, preocupado y, en cierto modo afligido. Enseguida le preguntamos: “Mira, Amalio, ¿estás enfermo o trasnochado?” “No, amigo mío, -nos respondió- ando muy preocupado por la situación económica y social a la que hemos llegado en Venezuela y, especialmente aquí en Cuicas. Cómo es posible que en estas navidades no nos pudimos comer una hallaquita de carne. Ajuro nos comimos unas de caraota, el 24; pero, para esta noche no tenemos nada con qué hacerlas. En todos los años de vida que tengo (“setenta y dele”, dijo) no había visto una calamidad tan grande. Y esto fue así en casi todos los caseríos de la parroquia, según me han dicho .”

Después de desahogarse (hacer catarsis o liberarse de esa culpa que también a él lo agobia), le hicimos el siguiente comentario: “Amalio, estamos de acuerdo contigo en lo que dices, respecto a que en los años que hemos vivido es la segunda vez que nos quedamos sin celebrar unas navidades como estábamos acostumbrados. Recuerda que la primera vez fue el año pasado, diciembre de 2016. Esto por una parte y, por la otra, te pregunto con la esperanza de que me respondas sinceramente. ¿Qué pasó con las cajas del CLAP que contendrían perniles e ingredientes para las hallacas que les prometió el señor Maduro, presidente de la República, a todos los venezolanos, antes de las elecciones de los alcaldes?”

“Voy a tratar de ser lo más honesto al responder el planteamiento -nos dijo-. Yo soy militante del chavismo-madurismo y he apoyado este régimen, como tú bien lo sabes; pero, eso no impide que yo reconozca las fallas que se han cometido en el modo de gobernar. Fallas en todos los sentidos: en lo político, en lo económico y en lo social. Ya llevamos dieciocho años de gobierno y el país ha retrocedido tanto que hemos llegado hasta donde estamos hoy: sin dinero efectivo, sin comida, sin medicina, sin gas doméstico, sin gasolina, sin lubricantes y sin los insumos necesarios para el mejoramiento de la agricultura y la cría. El gobierno se ha preocupado más por mantenerse en el poder, a punta de mentiras, que por brindarle bienestar al pueblo.”

“Caramba, Amalio, agradecemos sinceramente la claridad de tu respuesta. En ella dejas ver unas razones muy poderosas que, seguramente, te llevaron a pensar y a expresarnos tu análisis, sin empachos de ninguna índole. Esto nos deja ver que en lo más profundo de tu ser existe una especie de arrepentimiento o de “mea culpa” que, a la larga, te pueden llevar hasta quitarle el apoyo a uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido Venezuela. Con lo que dijiste en la última parte de tu exposición, Amalio, me diste pie para decirte tres cosas: Una, es inconcebible que en un país petrolero no tengamos los productos derivados del petróleo que tú muy bien detallaste. Dos, el alto gobierno, en su afán de mantenerse en el poder, ha derrochado dinero en la compra de armamento y en campañas electorales, en vez de comprar tractores agrícolas, darles créditos e insumos agrícolas y pecuarios a los trabajadores del campo para que produzcan, al menos para el autoabastecimiento. Y, Tres, el gobierno, a través del Banco Central, les tiene secuestrado el dinero a los ahorristas. No ha sido lo suficientemente capaz de resolver lo concerniente a la fluidez del sistema financiero nacional.”

Finalizamos la conversación y nos despedimos como dos buenos amigos que hemos sido, con un abrazo y deseándonos recíprocamente un “Feliz Año 2018”. Al despedirnos, Amalio se fue con su rostro tranquilo; pensamos que la conversación que le sirvió para aliviar sus preocupaciones. Y, ojalá que le sirva para que le retire el apoyo al régimen que tanto nos azota.pv