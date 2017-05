Cooperativa de Educadores presentó informe de gestión

Marianela Mavares - Recientemente la Asociación Cooperativa Servicios Múltiples Trabajadores de la Enseñanza (ACSM) llevó a cabo la XLI (41) Asamblea General Ordinaria donde presentó su informe anual de funcionamiento del año fiscal 2016 ante sus asociados.

La actividad estuvo presidida por las docentes Coromoto Zambrano, Lylia Vielma y Rosario Barreto, entre otros directivos, quienes trataron el problema que surgió en la institución en relación a la cancelación de las mensualidades y préstamos otorgados a los asociados a raíz de la transferencia del personal docente activo, jubilado y obrero al Ministerio de Educación. Aprovecharon de plantear las alternativas para la consecución de los pagos.

En dicha asamblea se renovaron las condiciones para el nuevo contrato funerario y las alternativas para la captación e inscripción de nuevos asociados para lo cual se formularon unos acuerdos.

Acuerdos

Los acuerdos son los siguientes: dar tiempo de espera de dos meses para cancelar a los asociados que tengan préstamos con la asociación y no hayan cancelado, a quienes se les enviará una comunicación de cobro, luego de 15 días de espera serán pasados a consultoría jurídica. Se acordó hacer las domiliaciones bancarias y solicitar el código al Ministerio de Educación. Se hizo renovación del servicio funerario a partir del mes de marzo y los que no hayan cumplido con la cancelación de la cuota mensual no tendrán servicio funerario familiar. Los asociados que cancelen después del mes de marzo tendrán que esperar tres meses para gozar de dicho servicio hasta lograr los descuentos directos.

También acordaron captar nuevos ingresos dependientes de instituciones de educación públicas y privadas en todos los niveles y modalidades que laboran dentro del estado (docente, administrativo y obrero).

Llamado

La directiva extiende un llamado a sus miembros para que pasen por la cooperativa a fin de actualizar sus datos, para seguir disfrutando de los servicios que prestan, que a juicio de sus socios lo ha venido realizando satisfactoriamente durante más de 4 décadas; a la vez que invitan al personal dependiente del Ministerio de Educación a que se acerque a inscribirse en nuestra institución y así seguir fomentando el cooperativismo activo, participativo y democrático en la región.