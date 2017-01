JUAN CARLOS PEÑA TERAN - Es oportuno el momento para compartir y refrescar un poco la historia electoral del partido Social Cristiano Copei durante los cincuenta años que va desde su fundación en el Edificio Ugarte en 1946 hasta las elecciones de 1998, cuando su abanderada oficial, por vez primera, no fue una militante de la organización partidista verde.

En este período, el partido se disputó y triunfó en dos oportunidades, para elevar a la más alta magistratura política del país, a dos de sus más destacados fundadores: Rafael Caldera y Luis Herrera Campíns, hombres quienes tuvieron, cosa muy extraña en Venezuela, la inmodestia de nunca ser señalados como corruptos. En esta primera entrega abordaremos sus tres primeras contiendas electorales: 1946, 1947 y 1948.

1946

Época difícil para hacer política. Desde el 18 de octubre de 1945 no había garantías constitucionales y no eran permitidas las reuniones políticas de ninguna índole, a no ser que éstas fueran autorizadas por las autoridades. El Presidente Isaías Medina Angarita había sido depuesto como Presidente de la República, y una junta de gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, había tomado las riendas del poder.

Copei, que aún no era un partido del todo, decide participar en las elecciones para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, convocando previamente a una Convención Nacional para los días 19 al 22 de septiembre de 1946. Esta reunión de la máxima autoridad del partido sirvió para delinear su plataforma electoral y, por ende, su estrategia para enfrentar los excesos del partido de gobierno recién instalado en el poder. «C.O.P.E.I. concurre a esta consulta electoral sin amilanarse por las coacciones y atropellos de que ha sido víctima, ni por los injustos privilegios de que, desvirtuando los fines del gobierno, ha gozado el partido que escaló a él por obra de la fortuna, prometiendo una pulcritud electoral que no ha tenido.» (Padrón, 1982:21)

Una vez aprobadas las distintas planchas, «Copei saldría a una breve pero muy fogosa campaña electoral de cinco semanas, donde enfrentaría todo tipo de atropellos y donde se probaría su clara disposición a la lucha democrática.» (Ibídem: 33).

Sus consignas: ¡Por una justicia social en una Venezuela mejor! y ¡ni un paso atrás en el camino de la democracia!

Los resultados fueron los siguientes:

PARTIDOS VOTOS PORCENTAJE DIPUTADOS A.N.C.

A.D 1.099.601 78,43 % 137

COPEI y afines 185.347 13,22 % 19

U.R.D. y afines 59.827 4,26 % 2

P.C.V. y V.P.V. 50.837 3,62 % 2

Otros 6.399 0,45 % 0

TOTAL 1.402.011 99,98 % 160

Fuente: (Padrón, 1982)

Estas primeras elecciones para C.O.P.E.I. fue una dura prueba, no obstante había demostrado una gran fuerza en los estados Andinos, donde su triunfo fue arrollador: de los 19 diputados, 7 fueron del Táchira, 5 por Mérida y 3 por Trujillo.

Este fue un año de gran dinamismo político. La Asamblea Nacional Constituyente había aprobado una nueva Constitución el 5 de julio y un nuevo marco jurídico y político estaba en el ambiente. La Carta Magna recién aprobada había recogido los principales preceptos que habían justificado la Revolución de Octubre: voto universal, directo y secreto para la elección del Presidente de la República y cuerpos deliberantes.

1947

C.O.P.E.I. se preparaba para la convocatoria a nuevas elecciones para elegir al Presidente de la República, diputados al Congreso Nacional y Asambleas Legislativas. Para tal fin, la organización convoca a su segunda Convención Nacional los días 25 al 29 de octubre de 1947 y escoge, por unanimidad, a Rafael Caldera como su abanderado, quien debía enfrentar a Gustavo Machado por el PCV y al maestro Rómulo Gallegos, candidato por A D, quien, como lo señala Rafael Arráiz Lucca, fue el candidato “tácito” desde que Betancourt redactó el decreto N° 9 donde «quedan inhabilitados para postular sus nombres como candidatos a la Presidencia de la República, y para ejercer ese alto cargo cuando en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado» (Arráiz Lucca, 2005)

La campaña fue breve, no obstante, como la anterior campaña para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, tuvo su dirigencia que sortear todo tipo de arbitrariedades e injusticias por parte del gobernante partido A.D. Empero, como lo observa P. Padrón: «…el resultado fue alentador, marcaba el inicio del ascenso de Copei, ascenso que ha sido la constante electoral del movimiento.» (Ibídem: 58)

CANDIDATOS VOTOS PORCENTAJE

Rómulo Gallegos 871.752 74,34 %

Rafael Caldera 262.204 22,36 %

Gustavo Machado 36.514 3,29 %

TOTAL 1.172.543 99,99 %

Fuente: (Padrón, 1982:59) y (Betancourt, 1986:264)

PARTIDOS VOTOS PORCENTAJE DIPUTADOS. SENADORES

A.D 838.526 70,83 % 83 38

COPEI 240.186 20,29 % 19 6

U.R.D. 51.427 4,34 % 4 1

P.C.V. 43.435 3,64 % 3 1

Otros (Partido Liberal) 10.435 0,88 % 1 0

TOTAL 1.183.764 99,99 % 110 46

Fuente: (Padrón, 1982:59) y (Betancourt, 1986:264)

El 14 de diciembre de 1947 C.O.P.E.I. logró incrementar su votación en cincuenta y cuatro mil votos y, su votación relativa pasó del 13,33% al 20,29 % en un período de 1 año.

1948

Un tercer evento electoral estaba por convocarse en Venezuela. En esta oportunidad se iban a elegir los concejales de los veinte Estados del país el 9 de mayo de 1948. Copei nuevamente reúne a su máxima instancia organizativa los días 19 al 21 de marzo de 1948: la III Convención Nacional.

Esta convención destaca de manera especial porque es, en este encuentro nacional, donde el Comité de Organización Política Electoral Independiente (C.O.P.E.I.) se convierte en un partido político de derecho, a través de una reforma estatutaria, denominándose Partido Socialcristiano Copei; conservando las siglas como nombre propio: «Hasta esa Convención, el nombre debía escribirse con mayúsculas y puntos intermedios (C.O.P.E.I.), a partir de entonces se convierte en nombre propio y se escribe con cé mayúscula y las demás letras en minúsculas, constituyendo una palabra (Copei).» (Ibídem:77)

Una vez más los socialcristianos iban en desventaja en estos comicios. Sabían que el partido de gobierno iba hacer uso y abuso de su poder y no desperdiciarían la oportunidad para poner todos los recursos a su favor. Ante este escenario, Copei basaría su estrategia en una movilización nacional de sus dirigentes y la denuncia del ventajismo a través de los medios de comunicación disponibles. Además, el partido ya contaba con sus tres primeros organismos funcionales: la Juventud Revolucionaria Copeyana, El Frente Femenino Copeyano y el Frente de los Trabajadores Copeyanos y, por último, la decisión de la Unión Federal Republicana del estado Mérida (U.F.R.) de convertirse en el partido Copei de Mérida, labor política que le fue reconocida al Dr. Lorenzo Fernández. Observemos los resultados:

PARTIDOS VOTOS PORCENTAJE

A.D 491.762 70,09 %

COPEI 146.197 21,10 %

U.R.D. 27.007 3,90 %

P.C.V. 23.524 3,40 %

Otros 5.277 0,76 %

TOTAL 694.325 99,98 %

Fuente: (Padrón, 1982:81) y (Betancourt, 1986:264)

Como podemos observar, el primer gran elemento que resalta fue la gran abstención de este proceso con relación a los dos anteriores. Muchos analistas coincidieron en que la insatisfacción de la gente provocó la escasa participación. A.D. fue acusado de ser un partido sectario y de usar el dinero de la Nación para sus estrategias político-electorales. Rómulo Betancourt, por su parte, explicó que la causa matemática de esta disminución se debía a que «…no sufragaron los inscritos de Caracas y el resto del Distrito Federal, así como ambos Territorios Federales, que ya habían elegido sus concejos municipales;…» (Betancourt, 1986)

