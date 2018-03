Copei tampoco participa en ese fraude electoral

JESÚS SEGOVIA | CNP: 7.635 - Desde Valera, los integrantes del Comité Regional de Copei ratificaron y respaldaron la posición asumida en Caracas por el reciente Consejo Federal del partido verde, consistente en no participar ni apoyar el fraude comicial previsto para el domingo 22 de abril de 2018, con el que, el parcializado Consejo Nacional Electoral y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente pretenden reelegir al presidente Nicolás Maduro.

Decisión de abstenerse que será un rechazo activo, no pasivo, no se quedarán de brazos cruzados; sino que visitarán en sus municipios a los copeyanos del estado Trujillo para explicarles por qué no votarán en esos comicios, al considerar que tal “sufragio amañado” anula la elección libre, universal, directa y secreta consagrada en el artículo 63 de la Carta Magna.

En eso coincidieron José Hernández, Néstor Rives, Felipe Yépez, Jesús Segovia, Carlos Quero, Gladys de Mora, Víctor Jerez, Alí Viera, Dilcia Rojas, Auxiliadora Hernández, Milton Álvarez, Álvaro Quintero, Ramón Beltrán Espinoza, Yaneth Hernández, Ramón Coronado, Nelson Araujo y Ona de Bastidas.

“Quienes participen en ese fraude orquestado por el oficialismo “votarán pero no elegirán”, porque el evidente y descarado ventajismo, las arbitrariedades y el permanente abuso de poder del régimen favorecen al dictador Nicolás Maduro”, argumentaron.

Asimismo, los socialcristianos del territorio trujillano rechazan la actitud complaciente y alcahueta de Henri Falcón, líder nacional de Avanzada Progresista que inscribió su candidatura para intervenir en el venidero simulacro de elecciones presidenciales.

“Falcón ya no representa a la oposición ni a la Unidad venezolana, cuyos hombres y mujeres siguen tratando de recuperar la democracia y la libertad secuestrada por Maduro con el aval del CNE, la Fuerza Armada Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y la fraudulenta Constituyente”, aseveraron.

