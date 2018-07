Copeyanos defenderán la Asamblea Nacional

Jairo Peña/ ECS - Ante el anuncio de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en rueda de prensa desde el Poliedro de Caracas, en medio de la realización del congreso de PSUV, de que tienen los cálculos hechos para activar la refrenda revocatoria a los diputados a la Asamblea Nacional, la posición de COPEI es ir a la defensa de nuestros diputados.

Manuel Rivero secretario general de Copei Trujillo comentó, el gobierno por su corte totalitario ha atacado al poder legislativo desde su instalación, para evitar que este ejerza sus competencias legislativas y contraloras, es el deber nuestro defender a nuestros diputados, y es la oportunidad, por qué no decirlo, de unificar nuevamente a la oposición venezolana frente a un escenario electoral.

Rivero se pregunta, ¿Qué busca el gobierno con el revocatorio a los diputados? ¡Acaso la Asamblea Nacional Constituyente, con su carácter supra constitucional no es suficiente! El gobierno busca legitimidad internacional. Saben que los organismos internacionales y sobre todo los financieros no pueden aprobar ningún acuerdo o contrato que no esté aprobado por el poder legislativo.

El gobierno busca con el revocatorio a los diputados poder sortear las sanciones internacionales impuestas a sus personeros, así como nombrar legalmente un nuevo TSJ y CNE, y evitar sanciones políticas. La ANC por su origen ilegitimo no es aceptada por nadie, subrayó Rivero.

Los demócratas tenemos que defender el poder legislativo. No podemos pretender tener un poder legislativo en el exilio. O lo defendemos, y entendemos que tenemos que unirnos frente a los escenarios electorales por venir para derrotar al gobierno, o estaremos cometiendo los mismo nefastos errores de la abstención de 2005, de 2017 y del pasado 20 de mayo, que solo han servido para que el chavismo se mantenga en el poder, sentenció Manuel Rivero.