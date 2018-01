Corredor Hery Briceño ingresó al Nurr

Gabriel Montenegro - El atleta de largo aliento Hery Briceño completo su Inscripción para la carrera de Comunicación Social del Núcleo Universitario "Rafael Rangel" a su vez representar los colores de la ULA desde el 2018, noticia bien recibida en los círculos regionales.

Esta joven promesa de nuestro deporte, ha participado en distintas competencias como atleta de Alto Rendimiento, dentro y fuera de nuestro estado, cumpliendo cabalmente con decena de triunfos y muchas medallas y trofeos en su haber.

“Mi sueño era estudiar en la Universidad de Los Andes, y se me ha cumplido gracias al esfuerzo y disciplina personal; esto se lo debo a mi familia y mi entrenador Pedro Briceño, quien con cariño siempre me apoya en cada competencia. No ha sido fácil, ya que he tenido que pasar por muchos sacrificios, pero aquí estoy para dejar en alto a mi estado Trujillo y a ahora la universidad”. “El Atletismo es mi pasión y saldré adelante buscando mis metas y logros, además de que otro de mis sueños es ser periodista deportivo”-dijo el excelente corredor.