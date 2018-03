Cortes en el servicio eléctrico entorpecen actividad escolar

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Las continuas y prolongadas interrupciones en el servicio de energía eléctrica complican las actividades en las instituciones educativas que funcionan en la parroquia Juan Ignacio Montilla del municipio Valera, situación que ha obligado a los directores y personal docente a implementar planes de contingencia con el fin de minimizar los inconvenientes que la suspensión del servicio ocasiona.

Estos cortes intempestivos en el servicio no sólo afectan al área de educación sino que sus consecuencias las sufren sectores vitales para la economía del país tales como el comercio y los servicios que prácticamente tienen que suspender sus operaciones ante la falta de un servicio público vital como el de la electricidad.

Impacto en la educación

En el área educativa, aunque las actividades no se han paralizado totalmente, los reiterados apagones que ocurren en la ciudad han obligado a los directores de los planteles a establecer planes de contingencia para minimizar su impacto y mantener la atención a los niños escolarizados.

“Las clases no se suspenden pero sin duda afectan la actividad normal del plantel”, manifestó el licenciado Valentín Méndez, director del Centro de Educación Inicial “Eloísa Fonseca”, que funciona en la avenida Caracas del sector Plata I.

En este centro, que atiende a 124 niños con edades comprendidas entre los 3 y 5 años, la actividad pedagógica está siendo afectada por cuanto los cuatro ambientes, o aulas, que albergan a los pequeños están dotados de unidades de aire acondicionado, los mismos que debido a los constantes apagones han tenido que ser desconectados para evitar que sufran daños irreversibles.

Por otra parte las consecuencias se reflejan en el área de la cocina y en el sistema de refrigeración de alimentos que al quedar fuera de servicio llevan a su descomposición.

Para el profesor Valentín Méndez resulta imperativo y necesario implementar un cronograma de cortes que les permita a los usuarios desconectar los equipos electrodomésticos para prevenir daños mayores.

Desesperación

Sin duda que uno de los sectores en los que mayor impacto tiene la actual crisis eléctrica es el dedicado al comercio y servicios cuya operatividad se ha visto disminuida desde el mismo momento en que comenzaron los “apagones”.

Néstor Penso, gerente de una empresa de pinturas para automóviles, expresó su incomodidad por las repetitivas interrupciones en el suministro del fluido eléctrico. “No podemos hacer las mezclas de pintura, no podemos facturar y lo peor es que no nos ofrecen alternativas para no detener nuestro trabajo”, dijo el empresario agregando que cada vez que se interrumpe el proceso de facturación tienen obligatoriamente que justificarlo ante el Seniat.

Por su parte Baudilio Villa, propietario de un fondo comercial donde se expenden alimentos, manifestó: “Esto va cada día de mal a peor, vamos para 8 horas continuas sin electricidad”, dijo Villanueva, quien se queja de las pérdidas que le producen la descomposición por descongelación de los productos que necesitan ser refrigerados.

El popular “Villa” reclamó a la empresa Corpoelec la implementación de un cronograma de cortes para no depender del capricho de una persona para el disfrute de un servicio que cancelan religiosamente cada mes.

Mientras que Omer Bello, gerente de otra empresa de servicio de alimentos ubicada en la avenida 6, fue tajante en su respuesta: “La solución es que la energía eléctrica no se vaya, o que haya una planificación en cuanto a las interrupciones”.

Para tratar de minimizar el impacto y las consecuencias de los cortes eléctricos la gerencia del tradicional Date Vida se vio en la necesidad de instalar un pequeño generador portátil. “Pero es sólo para la iluminación mientras quedan inoperantes los refrigeradores con pérdidas por descomposición de los insumos”, manifestó Omer Bello, quien al igual que otros comerciantes exige a Corpoelec retomar un cronograma de racionamiento.

En la misma línea, Gerardo Fajardo, administrador de una empresa de escaneo de sismas eléctricos automotrices expuso los problemas que le causan las fallas en el servicio eléctrico. “No podemos prestar el servicio de recarga de baterías ni activar la computadora que analiza los sistemas eléctricos, el escáner se paraliza y los clientes se molestan con toda razón, manifestó Fajardo al abogar por una planificación y un cronograma de racionamiento.