Costo de pasaje impide a docentes asistir a clases

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Los maestros no están en condiciones laborales de asistir a las Instituciones escolares, debido a que el salario y la prima contractual de Bs. 2 mil 400, no les alcanza para el costo diario de los pasajes, a lo que se le suma la cruda realidad que las entidades bancarias, no tienen efectivo para darles.

Así lo señaló el profesor José Miguel Briceño, presidente SUMA Trujillo, filial Fetramagisterio, quien aclaró que el Ministerio de Educación o cualquier director (a) de Zona Educativa bajo ningún concepto puede descontarle al docente del salario integral el día, los días o meses por interrumpir justificadamente sus labores, menos pueden amedrentarlos, manipularlos, acosarlos laboral, política y partidísticamente.

-No pueden abrirles procedimientos administrativos -adicionó-, ya que el propio patrono firmó este convenimiento progresivo como ley entre las partes. Estas condiciones son circunstancias laborales fortuitas o causas de fuerza mayor, que las suscribieron para proteger social, contractual, laboral, constitucional y humanísticamente a todos los trabajadores de la educación a través de la II Contratación Colectiva Nacional, cláusula Nº 56 y otras leyes.

Acotó Briceño que esta situación de inasistencia a las instituciones educativas es propiciada por la revolución bolivariana quien ha permitido la desalarización y desprofesionalización de todos los educadores activos, jubilados, interinos, pensionados y sobrevivientes.

Precisó el declarante que “no conforme con este viacrucis rojo rojito, de no tener dinero para los pasajes, el Estado Patrono socialista firmó un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad por 500 mil Bs., que a duras penas alcanza para un día de cobertura cuando funciona, ya que en la mayoría de los casos, no son atendidos por la morosidad que tiene el Presidente de la República con las clínicas. Y un servicio funerario por 6 millones Bs., que sólo permite cancelar copias para los trámites administrativos, corona, movilización y café.