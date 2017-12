Crece el aislamiento diplomático de Venezuela

Agencia - Ayer el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirma que cada vez crece más el aislamiento diplomático de Venezuela.

En la nota se resalta que recientemente las relaciones diplomáticas de Venezuela con Canadá y Brasil se han vuelto tensas, luego de una serie de enfrentamientos verbales originados por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de prohibir la participación de tres candidatos opositores en las elecciones presidenciales de 2018.

Asimismo señala que, mientras Maduro es visto como un déspota entre los países de la región, Venezuela cada vez depende más de Rusia y China.

Juan González, ex funcionario de la Casa Blanca y del Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama, dijo para The New York Times que el aislamiento total puede causar que la capacidad de los líderes regionales para moldear los eventos políticos en el terreno le sea cedida a actores que no son de la región.

“El creciente papel de Rusia es particularmente preocupante, dada su interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y su aparente diseño para intervenir en la política regional”, advirtió.

El diario sostiene que el debilitamiento del cuerpo diplomático en Caracas hará difícil que los vecinos de Venezuela traten de negociar entre el gobierno y la oposición, y de persuadir a Maduro para que permita la entrada de ayuda humanitaria.

Mari Carmen Aponte, principal diplomática para América Latina durante el gobierno de Obama, indicó que China tiene una gran tolerancia al riesgo y tiene una visión a largo plazo de las inversiones en países ricos en recursos naturales. Rusia, por otro lado, quizás sea la vulnerabilidad de Maduro como una oportunidad de oro para obtener influencia sobre otro exportador de petróleo.

“Maduro está esencialmente solo y no tiene los medios para sobrevivir sin aliados”, concluyó Aponte.